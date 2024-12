La UCO destina un archivo entero al plan de injerencia de Delcy y Aldama en la postura de España y Borrell con Venezuela

Los chats y mensajes interceptados por la UCO en el caso PSOE-Koldo prueban una continua negociación y conversación sobre las posturas de España en lo que respecta a Venezuela.

Hasta en cuatro asuntos y con temas muy concretos, Delcy Rodríguez exige calificar a la oposición como "locos", pide un seguimiento de la postura de Josep Borrell con respecto a Juan Guaidó, exige que Ábalos respalde como ministro la "negociación" con la dictadura venezolana para que esa misma dictadura convoque sin garantías unas elecciones -ya hemos visto lo que acaba de ocurrir con la negativa de Maduro a reconocer el triunfo de la oposición democrática- y llega a pedir explicaciones por la recepción de Sánchez a Guaidó. Todo mezclado, por supuesto, con charlas sobre los negocios y el envío de dinero. Todo ello llena ya un archivo entero de la UCO.

La relación Delcy Rodríguez y Víctor de Aldama

Libertad Digital ya ha informado de charlas puntuales entre Delcy Rodríguez -la mano derecha del narcodictador Nicolás Maduro- y Víctor de Aldama para debatir la postura de España sobre Venezuela.

Porque Víctor de Aldama era mucho más que un comisionista de la trama del PSOE. Su grado de implicación con la narcodictadora venezolana Delcy Rodríguez llegó a tal punto que, de forma simultánea, negociaba rescates, contratos para empresas y hasta posturas frente a la oposición democrática venezolana en el Parlamento de la UE.

Una de las comunicaciones remitidas a Delcy por el líder de la trama incluía una carta firmada por la oposición venezolana y representantes políticos de España -no del PSOE- reclamando respaldo por parte de Europa. El resumen de la valoraciones fue rotundo: "Pila de locos". Una frase lanzada por Delcy y compartida por Aldama.

El plan Duro Felguera

La conversación entre Aldama y Delcy -mano derecha del narcodictador Maduro- se produjo el 29 de septiembre. El comisionista Víctor de Aldama negoció con la nº 2 de la dictadura venezolana, Delcy Rodríguez, un plan de 287 millones de euros para impulsar una central térmica de la empresa Duro Felguera en Venezuela a cambio de hierro y oro.

Concretamente, se trataba de la Planta termoeléctrica ‘India Urquía’ ubicada en el sector La Virginia, en el estado Miranda (norte) y que fue inaugurada en septiembre de 2013 por el régimen de Nicolás Maduro.

Duro Felguera es un grupo empresarial internacional con sede social en el Parque Científico Tecnológico de Gijón, especializado en la ejecución de proyectos llave en mano para los sectores energético, industrial y de Oil & Gas; la prestación de servicios especializados para la industria y la fabricación de bienes de equipo.

Y hay que recordar que José Luis Ábalos y el propio Pedro Sánchez estaban al corriente del plan de ayuda a Duro Felguera porque otras de las conversaciones incautadas por la UCO han dejado constancia de las referencias cruzadas entre ambos a esa empresa.

Pero la misma escena de injerencia en asuntos de política exterior por parte de la narcodictadora se repite sin cesar. Hasta el punto, del que se practica un monitoreo en directo de unas declaraciones de Ábalos.

Monitoreo de las declaraciones de Ábalos

En otro fragmento de las conversaciones mantenidas entre Delcy Rodríguez y Aldama, justo el día en el que Ábalos era entrevistado en TV sobre el tema de Venezuela y la visita ilegal de Delcy a España, ella pide en un determinado momento a Aldama que le certifique las declaraciones de Ábalos, mano derecha de Sánchez, ministro y número dos del PSOE en aquel momento. Aldama le certifica que pide diálogo con Venezuela como postura oficial y ambos lo celebran.

"Me dejaste muy preocupada", señala Delcy. Era normal. Aparentemente, Sánchez decía defender a Juan Guaidó por aquellas fechas frente a la dictadura de Maduro. Aldama tranquiliza a la narcodictadora: "Tranquila, todo va a salir bien, él ya en este punto no tiene marcha atrás lo único que me dicho que por favor lo cuidemos le he dicho que eso ya está".

Y Aldama dice en un momento de la conversación: "Toma ya, acaba de decir que hay que empezar con el diálogo en Venezuela, con dos huevos". Efectivamente lanzó ese mensaje en la tv española esa misma noche.

Postura oficial y gestos contradictorios

El ministro defendió esa noche como postura oficial que el compromiso del Gobierno con la democracia en Venezuela no ofrecía dudas, pero que había que entender que había que evitar "incidentes diplomáticos". ¿Por qué? Pues porque todo ello coincidió con la gira del presidente encargado Venezuela, Juan Guaidó a España. Y Sánchez no recibió a Juan Guaidó, como hicieron otros mandatarios europeos.

"Este Gobierno ha hecho por Venezuela y su democracia muchos gestos. Fue el presidente Sánchez el que propuso el grupo de contacto, el que animó a la UE al reconocimiento de Guaidó, España mantiene en su embajada al dirigente opositor Leopoldo López...", explicó Ábalos.

Y el ministro afirmó: "Tenemos un compromiso mayor que otros países para conseguir la democracia en Venezuela, que es lo que nos interesa, para que haya elecciones libres y observadas internacionalmente. Y tenemos que intentar que se produzca una negociación entre las partes, porque la situación en todo este año ha estado encallada. La única forma de avanzar es a través de la mediación internacional, y tenemos que evitar incidentes diplomáticos, conflictos o problemas. Quien no lo ve así es la derecha". "Negociación", es decir, diálogo. Justo lo comunicado por Aldama a Delcy.

"Te dije que no hay vuelta atrás", confirma Aldama.

"Bien!!", celebró Delcy.

Aldama añade: "Estás contenta por lo que se está consiguiendo?"

Delcy lo estaba: "Claro! Lo importante es dar pasos firmes".

Y los han dado, hacia el control de posicionamientos internacionales de España sobre Venezuela.