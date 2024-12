El extravagante alcalde de Orense cambia las ruedas de prensa por vídeos de Youtube: "Yo digo lo que me da la gana"

El extravagante alcalde de Orense, Gonzalo Pérez-Jácome, ha fulminado las ruedas de prensa cambiándolas por "ruedas informativas" en Youtube para hacer llegar su mensaje a los ciudadanos sin la "intermediación de una prensa manipuladora". "Yo digo lo que me da la gana y lo que me da la gana llega a los ciudadanos", se ha justificado el líder del partido localista Democracia Ourensana (DO).

"No es necesario que haga de intermediaria una prensa manipuladora y subvencionada que lo único que hace es adulterar la información y esta puede ir directamente al ciudadano", ha dicho asegurando que esta forma de comunicarse "es la máxima expresión de la democracia", algo que, a su juicio, se consigue evitando las preguntas de los medios de comunicación.

Así, el líder de DO ha defendido que no está "obligado a responder" a la prensa en una breve entrevista ofrecida a Atresmedia que él mismo ha subido íntegra a su perfil de X. "Si que me conviene utilizar a los medios, los voy a utilizar, si no me conviene no", ha dicho al ser preguntado por qué ofrecía unas declaraciones a los medios si los consideraba "prensa manipuladora".

Entrevista para La Sexta pic.twitter.com/RrgxJl5fPp — Gonzalo Pérez Jácome -Alcalde de Ourense- (@gonzalojacome) December 4, 2024

Esta no es la primera prueba de la tensa relación que Jácome mantiene con la prensa, sino que el primer edil orensano fue señalado por el diario La Región por haber llevado a cabo presuntas prácticas ilegales apoyándose en audios en los que él mismo habría reconocido los hechos. En ellos hablaba, entre otras prácticas, sobre cómo blanquear dinero negro para su campaña. El dirigente de DO ha sido imputado en varias causas por presuntos delitos como malversación de fondos públicos o acoso laboral al interventor municipal de su Ayuntamiento.

Las extravagancias de Jácome

No es la primera vez que el político gallego ha saltado a la palestra nacional por sus características formas de hacer política. De hecho, en las elecciones al Parlamento de Galicia del pasado año, el líder de Democracia Ouresana protagonizó un videoclip como uno de sus principales actos de campaña. Finalmente, su formación consiguió por primera vez un escaño en la cámara autonómica, aunque no fue decisivo para la formación de la Junta como prometía, que cayó del lado del PP con una amplia mayoría absoluta.

VOTA DEMOCRACIA OURENSANA (DO) en estas elecciones al Parlamento Gallego pic.twitter.com/B2ouilFkgj — Gonzalo Pérez Jácome -Alcalde de Ourense- (@gonzalojacome) February 7, 2024

Además, el primer edil de la capital de la provincia gallega ha destacado año tras año por sus disfraces de Carnaval, utilizando las críticas como motivación por los mismos. De hecho, un año fue disfrazado de payaso tras haber sido insultado con esa palabra. En otras ocasiones, Jácome se ha dejado ver disfrazado de Power Ranger, Superman o Hannibal Lecter.