Álvarez de Toledo desmonta a Boye: "Sólo hay algo peor que un criminal, un criminal de alquiler"

"El odio a España los cría y el señor Boye los junta". Con esta afirmación —en referencia al historial de clientes del abogado— Cayetana Álvarez de Toledo cuestionaba este martes la legitimidad de Gonzalo Boye como compareciente en la subcomisión de Igualdad encargada de revisar la legislación sobre delitos de odio. Propuesto por Junts como experto en la materia, el abogado de Carles Puigdemont fue interpelado por la portavoz adjunta del Partido Popular, que lo acusó de no trabajar solo como defensor, sino como "estratega y activista del separatismo más radical".

"¿Usted qué hace aquí? ¿Cuáles son sus méritos para comparecer en esta subcomisión? Los del especialista en odio, no por víctima, sino por practicante", ha comenzado diciendo la portavoz popular mientras alzaba la sentencia que condenó a Boye a 14 años, 8 meses y 1 día de prisión por colaborar con ETA. Según recordó, Boye dio apoyo logístico al comando de Urrusolo Sistiaga, vigiló al empresario Emiliano Revilla y participó en el montaje del zulo donde estuvo secuestrado durante 249 días hasta que su familia pagó el rescate. "Colaboró con una máquina de odio que asesinó a más de 850 personas y expulsó a cientos de miles, y ahora viene aquí a dar lecciones", espetaba la popular.

En su intervención, Álvarez de Toledo ha acusado a Boye de actuar "activamente y a cambio de dinero" para Bildu, al que definió como "heredero del odio". También le ha recordado que todavía no ha abonado los 1,2 millones de euros que le adeuda a Revilla en concepto de responsabilidad civil, una cifra establecida por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, para instarle de forma irónica a que —"como prueba de su compromiso contra el odio"—, proceda a saldar esa deuda.

En esta línea, la popular añadía: "Solo hay algo peor que un criminal: un criminal de alquiler y mercenario del odio".

«Sólo hay algo peor que un criminal, señor Boye. Un criminal de alquiler». Comparecencia de Gonzalo Boye en la Subcomisión para la lucha contra los delitos de odio. @GPPopular @Congreso_Es pic.twitter.com/AVz6HExnfH — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) December 10, 2024

"El mal siempre paga bien y a tocateja"

Además de repasar su pasado, Álvarez de Toledo ha hecho referencia a su papel actual como abogado de líderes independentistas —entre los que ha destacado a Puigdemont, "responsable máximo" del golpe de Estado del 1-O, con el que ha dicho que tiene " especial complicidad"— para acusarle de promover "el infame delirio separatista sobre la masacre de Las Ramblas". En este sentido, también ha señalado a Boye como responsable de convertir al juez instructor del procés, Pablo Llarena, en blanco de agresiones, a la vez que de ser artífice de los errores que explican el escenario actual de Puigdemont: "Sigue donde sigue, echando faroles que luego no acaba de rematar".

En el final de su réplica, la diputada ha ironizado sobre la "incompetencia" de Boye y Bolaños en la redacción de la ley de amnistía, calificándola de trabajo mal hecho "a cuatro pies". Lo hacía recordando cómo, según varias sentencias del Tribunal Supremo, la ley no cubre los delitos de malversación de Puigdemont. "He dicho que era usted un mercenario del odio, pero voy a corregirme: es usted un mercenario del odio fracasado en sus objetivos, pero no en su cartera. El mal, lo sabe perfectamente desde hace ya mucho tiempo, siempre paga bien y a tocateja", ha concluido, confiada en que la decisión del Supremo la ratificará el Constitucional.