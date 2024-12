La UCO detecta el uso de móviles inexpugnables dentro del propio Gobierno entregados por la trama de Aldama

La información obtenida hasta el momento por la UCO en la trama del PSOE, unida a la documentación y datos entregados y anunciados a la Justicia por Víctor de Aldama, son más que apabullantes. Pero la instrucción puede entrar a partir de ahora en una fase de alta complejidad porque la sofisticación de la trama era muy alta y la complejidad de los mecanismos antipinchazos también.

La UCO ha detectado ya comentarios en los chats de la trama en los que se alude al uso de móviles inexpugnables entre Aldama, Koldo y el comandante de la Guardia Civil —Rubén Villalba— imputado por los chivatazos dados para alertar de los pasos seguidos por la Justicia para investigarles. Pero algunos de los comentarios aluden a terminales de la trama que habrían llegado a ser usados dentro del propio Gobierno. Rubén Villalba alude, así, al menos al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, del que asegura que habría sido usuario de uno de esos móviles diseñados para eludir los pinchazos de la Justicia.

Las conexiones seguras de Ábalos y Pedro Sánchez

La UCO teme que parte de las conversaciones del propio Ábalos hayan quedado bajo la protección de los terminales indetectables entregados a la trama por el comandante encargado de realizar chivatazos. Y, como aseguró Víctor de Aldama recientemente, Ábalos hablaba con Pedro Sánchez seis y siete veces al día para tenerle al corriente de todo lo importante.

"Medidas de seguridad en el ámbito de la corrupción para con ello eludir la eventual acción de la justicia: Extracto de la transcripción104 de la GRABACIÓN", señala uno de los documentos de la UCO. Esa conversación es una de tantas en las que se habla de la dotación de móviles seguros para no ser pinchados por la Justicia. Y la conversación se mantuvo entre uno de los agentes (A1) y el comandante imputado por los chivatazos a la trama, Rubén Villalba, el mismo que entró en contacto, por lo menos de forma acreditada, con el resto de miembros de la trama de Aldama a los cuatro días de la cena de San Petersburgo a la que acudió Begoña Gómez, Aldama y Javier Hidalgo en septiembre de 2019.

Rubén Villalba, clave en la dotación de los móviles

"A1: Bueno, pues ya está. Entiendo que lo que le hemos ayudado no es para ninguna actividad criminal por parte de ellos, entiendo", cuestiona el agente con identidad protegida. "R: No, es un tema de negocios. Otra cosa es que digan, a ver ¿este empresario puede venir a España? Bueno pues alguna veces le digo, no porque la Interpol le está buscando. Bueno, bueno, pues ya está. Ya no sé yo... […]", responde el comandante imputado.

"Significar en este aspecto que cuando Rubén provee a los investigados de estas medidas de seguridad, la presunta organización criminal estaría plenamente activa. Por todo ello, en este apartado se van a desarrollar aquellas medidas y contravigilancias adoptadas en favor de la organización criminal, estructurándose en tres epígrafes; el primero de ellos sobre la seguridad en las comunicaciones que Rubén proveía; el segundo de ellos, sobre las requisas e inspecciones gestionadas por Rubén; y el tercero sobre el chequeo/consulta de entidades que Rubén realizaba en bases de datos policiales aportando esa seguridad exterior a la presunta organización criminal", señala la UCO.

"La seguridad era uno de los aspectos más importantes para Aldama, según lo expresado por el propio Rubén. Como se ha desprendido de las evidencias que se vienen referenciando en este escrito, Rubén consiguió que Aldama pudiera comunicarse de manera segura y al margen de una eventual acción judicial/policial, no sólo con el propio Rubén, sino con otros miembros de la presunta organización delictiva, como se verá más adelante", explica la UCO. Y ahí surge un nombre: el de Ábalos, ministro en aquel momento e interlocutor de excepción de Pedro Sánchez y con otros ministros.

Ábalos, vinculado a dispositivos indetectables

"Asimismo, Koldo también habría sido dotado de este tipo de terminales móviles sobre todo durante su período desempeñando labores profesionales para el Ministerio. Según Rubén, alguno de estos teléfonos fue utilizado por José Luis Ábalos Meco (en adelante Ábalos)", recoge el informe de la UCO: "[...] Durante su periodo en el Gobierno y muy raramente fuera de esta posición siempre nos ha pedido telefonía básica, no Smartphone, para hacer sus llamadas. En alguna ocasión llegué a ver al exministro Ábalos con alguno de los dispositivos proporcionados por nosotros. […]", aclara el informe.

El textual de las conversaciones es el siguiente: "R [Rubén]: ¿Qué pasa? que ahí sí es cierto... pues no, porque entonces ellos, bueno la conectividad que tenía y tal y más incluso el ministro lo he visto yo con alguno de los teléfonos que nos pedía Koldo, pues el ministro que lo tenía... Pero bueno, la cuestión, que si en alguna ocasión, porque alguna vez Víctor... Este Koldo nos bajaba y no pasábamos el escáner".