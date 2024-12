La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha señalado al secretario de Estado de Comunicación, Ion Antolín, en la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, investiga en esta causa al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y a la fiscal jefe provincial de Madrid Pilar Rodríguez por un delito de revelación de secretos. El que fuera líder del PSOE madrileño, Juan Lobato, compareció como testigo para explicar por qué depositó ante notario unos mensajes que intercambió con la entonces directora de Gabinete de Óscar López, Pilar Sánchez Acera, tras recibir un email sobre la negociación

En un informe de 32 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, la UCO afirma que "queda constatado, junto al mensaje que el Secretario General del PSM envió anteriormente, que además de la Directora del Gabinete del SEGPG, Pilar Sánchez Acera, el Secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, tenía constancia de la existencia de ese email antes de su publicación en medios".

"Asimismo, según expone el propio Director del Gabinete del GPAM, David DEL CAMPO, existían otros estamentos de la Administración Estatal y/o del PSOE -

como son el Director de Comunicación de la Ministra de Vivienda, Laura SÁNCHEZ

ESPADA, y el Director de Comunicación del PSOE, lon ANTOLÍN LLORENTE.,

que, junto al anterior, sabían igualmente de la existencia de ese email y pretendían

que el Secretario General del PSM, Juan LOBATO, lo hiciera público", añade.

"En este sentido, es necesario realizar una breve contextualización que aporta el

propio análisis de las comunicaciones whatsapp del teléfono y que indica que, al

menos, los días 13 y 14 de marzo (que son de los que se dispone información a

través del teléfono del testigo) distintos escalones directivos, a nivel regional y

nacional, están al tanto de las informaciones que se publican sobre el «novio» de la

Presidenta de la CAM, Isabel DÍAZ AYUSO, intentando coordinar actuaciones en

ese sentido. Esta circunstancia se visualiza en el siguiente whatsapp del Secretario

General del PSM, Juan LOBATO, que envía al grupo whafsapp en el que está junto

al Director del Gabinete del GPAM, David DEL CAMPO, y la Diputada en la

Asamblea de Madrid por el PSOE, Marta BERNARDO LLORENTE. En éste refiere

que le ha llamado «Santos» (se refiere al Secretario de Organización del PSOE y

Diputado, Santos CERDÁN LEÓN), para informarle e indicarle que el Presidente

del Gobierno va a pedir al líder de la oposición, Alberto NÚÑEZ FEIJOO, «[...] que

dimita Ayuso» y que lo pidan ellos también", destaca.

Según la UCO, "el email íntegro —es decir, no sólo su contenido sino también su continente, con su formato- entre el abogado de la defensa de Alberto GONZÁLEZ AMADOR y la Fiscalía, de fecha 2.2.2024, no había sido publicado por medios de comunicación a las 8:29 h. cuando ya estaba en poder de la Directora del Gabinete del SEGPG, Pilar SÁNCHEZ ACERA, por lo que su procedencia no puede ser la publicación en medios de comunicación".

"De ese email tendrían conocimiento antes de ser publicado en ningún medio, según lo descrito anteriormente, al menos: El Secretario General del PSM, Juan LOBATO; La Directora del Gabinete del Secretario de Estado del Gabinete de Presidencia del Gobierno, Pilar SÁNCHEZ ACERA; El que era Secretario de Estado de Comunicación, Francesc VALLES; La Directora de Comunicación de la Ministra de Vivienda, Laura SÁNCHEZ ESPADA"; El que era Director de Comunicación del PSOE, lon ANTOLÍN", destaca.

"Y, de los anteriores, el Secretario General del PSM, Juan LOBATO, antes de

la publicación del email en prensa por el diario digital ElPlural.com, considera

que, además, pueden indicarle de donde procede el mismo, al menos, los 2

primeros. En este sentido, la Directora del Gabinete del SEGPG, Pilar

SÁNCHEZ ACERA, es la que se lo transmite, por lo que es razonable que

sea a ella a la que pregunte por su origen, pero, en el caso del Secretario de

Estado de Comunicación, Francesc VALLÉS, no se han localizado por este

medio conversaciones previas sobre el citado email", subraya.

"Sin embargo, como se ha explicado, podría ser congruente que identifique al mismo como una de las personas que pueden indicar cuál es el origen de

dicha información porque se han hallado en tan sólo los 2 días de los que se

dispone para su análisis (13 y 14 de marzo) varios mensajes que apuntan a

que podría tener un rol superior de coordinación respecto a la información

que se maneja sobre la pareja de la Presidenta de la CAM, Isabel DÍAZ

AYUSO", sostiene la UCO.

"La Directora del Gabinete del SEGPG, Pilar SÁNCHEZ, tendría información

certera, sobre la filtración que lleva a la publicación del email íntegro en la

prensa, concretamente en el ElPlural.com. Esta afirmación se sustenta,

aparte de lo anteriormente aportado, en que la Directora del Gabinete del

SEGPG, Pilar SÁNCHEZ, le asegura al Secretario General del PSM, Juan

LOBATO, que el email va a ser publicado antes de que éste comparezca

públicamente y así ocurre, aun cuando quedaba poco más de una hora entre

a afirmación y la intervención en la Asamblea del Secretario General", concluye.