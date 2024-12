El topo de la Guardia Civil que daba chivatazos a la trama de Aldama estaba en contacto con empresarios venezolanos

Todo acaba en Venezuela en la trama del PSOE. Desde las exigencias y visitas de Delcy Rodríguez; hasta los apoyos para que Pedro Sánchez fuera presidente de la Internacional Socialista; hasta los implicados en el lavado de dinero; hasta los empresarios que fueron introducidos en España sin control aduanero; hasta los contratos de compra de oro; hasta las tramas de hidrocarburos; y, ahora, tal y como revela la investigación de la UCO, hasta los contactos del comandante y topo de la Guardia Civil que daba chivatazos a los miembros de la trama de Víctor de Aldama, Koldo García Izaguirre y José Luis Ábalos.

Una conversación interceptada por la UCO revela los contactos del comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, ahora imputado, con empresarios venezolanos aliados y socios, a su vez, de Víctor de Aldama.

Los intentos de desvinculación de Koldo y Ábalos

Koldo y Ábalos pretenden ahora desligarse mediática y judicialmente de quien fue su aliado, amigo, financiador, contacto y todo en la trama, según muestra la investigación.

Rubén Villalba tenía su función en ese esquema: realizar chivatazos a los miembros de la trama para que eludieran a la Justicia, permitir investigaciones para eliminar obstáculos en los negocios y dotar de mecanismos de seguridad para que ni los móviles fueran interceptados, ni los coches seguidos, ni las propias personas cazadas por la UCO.

Y los contactos de Villalba eran potentes e internacionales.

Los viajes y los pagos encubiertos

"En cuanto a las relaciones de Rubén con Tapia (Nacho), mediante actividad operativa, el 28 de septiembre de 2023 esta Unidad observó la coincidencia de un vuelo a Venezuela de Tapia y Rubén. Comprobada al reserva se observó que la misma estaba realizada a nombre de Tapia y que este habría pagado el billete", señala en uno de sus informes la UCO. "Las evidencias que obran en la causa han puesto de manifiesto que tanto el billete como el alojamiento de Rubén serían pagados por Tapia y Luis Gerardo Huiza Castellanos 175 (en adelante Huiza) respectivamente, aunque al parecer más tarde este sería compensado por parte de Tapia en una cuenta española".

Se trataba de negocios con contactos en Venezuela y, en el caso de Huiza, directamente de un empresario venezolano.

Una de las grabaciones de llamadas interceptadas por la UCO ha recogido lo siguiente:

"[...] Agente 1 [de la trama]: ¿Por qué te enredaste ir con él, tío?

Rubén: Pues jefe, porque él decía, que aprovechando que iba a ir allÍ por tema de su negocio, bueno, a recuperar los negocios o tal ¿ no ? Eh...porque no había viajado y tal, después del COVID decía y digo, pues bueno, pues me voy contigo, Jefe. Y él, lo pongo también de que él todos los viajes que hace con Air Europa, no paga, solamente paga las tasas […]. Ya la vuelta pasa lo mismo, es más, a la vuelta es que él ni me entero porque lo hace por la aplicación y ya está".

Uno de los implicados en la trama [A1] añade: "Vale. Él lo que te paga allí ¿es son las tasas, el hotel, no?

Rubén: El hotel no lo paga él, porque la tarjeta no le funcionaba, lo paga el empresario de allí Luis Gerardo Huiza, que lo tengo aquí. Y dice Huiza, bueno, tú me pagas, y yo como tengo gente trabajando en España, pues ah... tal persona, que ya no sé que hablaron, le hace una transferencia. O sea que yo creo que eso, no sé. […]"

Una trama empresarial con vínculos internacionales

Huiza es en empresario "de nacionalidad venezolana, y con varios documentos asociados en sus vuelos con destino a España", señala la UCO.

"En relación con Huiza es necesario mencionar que también estaría vinculado empresarialmente a Aldama, de hecho a través de fuentes abiertas se tiene conocimiento que ambos serían socios de una sociedad de nombre Pronalab con sedes en México, República Dominicana y Chile. Adicionalmente Huiza estaría vinculado con la mercantil panameña Fki electrical equipment inc de la que también sería Presidente y en la que se detectó un pago de 1.249.997€ con fecha 26.06.2021 a la cuenta titulada por la mercantil antromero desarrollo empresarial, empresa cuya propiedad real está imputada a Aldama", añade la UCO.

Toda una red empresarial con implicación, una vez más, venezolana.