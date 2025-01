Silvia Intxaurrondo, derrotada en su guerra con 'El Mundo': la juez la condena en costas

Varapalo judicial para la presentadora de La Hora de La 1, Silvia Inxaurrondo: la periodista de RTVE decidió demandar a Unidad Editorial y al director de El Mundo, Joaquín Manso, por una información sobre la renovación de su contrato por 537.000 euros el día en que fue noticia por su agresiva entrevista a Alberto Núñez Feijóo en la campaña del 23J. Intxaurrondo, tras alegar en redes sociales que la noticia era falsa, decidió acudir a la justicia. Ahora, la juez ha desestimado su demanda de una rectificación y ha decidido condenarla en costas.

La resolución del juzgado de primera instancia número diez de Madrid, que este martes celebra El Mundo, avala las informaciones de la periodista que firmó la noticia, Esther Mucientes, sobre el expediente de renovación de Silvia Intxaurrondo, tanto en el importe de su salario como en las fechas de la negociación. Según la juez, no ha lugar "a la rectificación solicitada en la demanda".

Entre otras cosas, la juez considera veraz la noticia ante los documentos de RTVE presentados por El Mundo, "coincidentes con los del contrato final" y que coincidirían con otro documento interno aportado por Intxaurrondo en torno a las fechas de modificaciones del contrato en el que se apuntaría que se confirmó la solicitud de contratación el día después de la entrevista a Feijóo. La juez destaca que en los complementos posteriores a la noticia "se indicó que en esa fecha", la de la entrevista, "se había iniciado el expediente de renovación del contrato, sin que se indique en ningún momento que se firmara el mismo". Para El Mundo, quedaría así acreditado que "la fecha de la entrevista con Feijóo se corresponde exactamente con el momento del acuerdo de voluntades entre las dos partes", como en su día informó el diario y negó la periodista.

Mientras Intxaurrondo reclamaba una rectificación alegando que la renovación por 537.000 euros no se produjo el día de la entrevista, "sino el 21 de agosto", y que no se trataba de un salario, "sino un límite salarial impuesto como techo máximo para el caso de que se presenten 520 programas en dos años", la juez lo deniega insistiendo en que la noticia "no puede ser calificada de errónea" apoyándose en informaciones posteriores en que se recogió que en esa fecha "se había iniciado el expediente de renovación del contrato, sin que se indique en ningún momento que se firmara el mismo".

Tampoco da la razón la juez a Intxaurrondo en su pretensión de que se rectificara la afirmación de que cobraría 25.000 euros por cada programa de El Mejor de la Historia. Señala la juez que Intxaurrondo no indica en su demanda cuál sería el importe de su salario que evidenciaría la inexactitud de lo publicado mientras que la periodista Esther Mucientes sí acreditó que la cifra tiene como fuente el contrato que firmó el 4 de diciembre de 2023 RTVE y la productora The Pool Talent Management SL. "La demandante pretende que se rectifique el importe por otro que no cuantifica, sino que solo mantiene que es inferior, por lo que es evidente que tampoco en este caso se puede constar la existencia de una información errónea que deba ser rectificada", señala la juez.