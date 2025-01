Silvia Intxaurrondo persiste en su guerra contra 'El Mundo' y carga contra la mayor asociación de jueces

La presentadora de La Hora de la Uno, Silvia Intxaurrondo, persiste en su guerra personal contra el diario El Mundo después de haber demandado a su director, Joaquín Manso, y a Unidad Editorial por haber publicado la renovación de su jugoso contrato con RTVE hasta el punto de que la periodista de La 1 se ha llegado a enfrentar a la Asociación Profesional de Magistratura (APM), el organismo mayoritario de la carrera judicial, por haberse hecho eco de la noticia que recoge la sentencia que obligaba a Intxaurrondo a pagar las costas del caso por haber perdido en su demanda.

"La Asociación Profesional de Magistratura, cuya presidenta Chus del Barco es también la Jueza Decana de Madrid (sí, de los mismos juzgados donde uno presenta demandas y recurre sentencias) ha estimado necesario retuitear hoy un bulo publicado 5 días antes por El Mundo, la parte demandada", ha protestado la periodista de RTVE en su perfil de la red social X insistiendo en que la noticia de El Mundo que hacía referencia a la sentencia emitida por el juzgado de primera instancia número diez de Madrid es un "bulo".

De esta forma se ha enfrentado Intxaurrondo a la asociación de jueces, deslizando que no recurrirá la sentencia no porque las informaciones sobre su contrato eran ciertas —como ha quedado patente—, sino que no lo hará porque supuestamente la presidenta de la APM, jueza Decana de Madrid, sería presuntamente favorable al diario por haberse hecho eco la asociación que preside de la sentencia. Una insinuación que ha acompañado de una imagen de parte de la resolución de la juez encargada del caso en la que se explica que no ha lugar "a la rectificación solicitada en la demanda". Algo que, según la versión de la periodista, ocurre porque la información publicada por el diario ya fue rectificada en noticias posteriores.

La Asociación Profesional de Magistratura @juecesAPM, cuya presidenta @BarcoChus es también la Jueza Decana de Madrid (sí, de los mismos juzgados donde uno presenta demandas y recurre sentencias) ha estimado necesario retuitear hoy un bulo publicado 5 días antes por El Mundo, la… pic.twitter.com/I4uB5zFK0I — Silvia Intxaurrondo (@SIntxaurrondo) January 17, 2025

Sin embargo, esta "rectificación" simplemente hace referencia a nuevas informaciones que completaban a la primicia de la periodista Esther Mucientes, en la que se informaba de que la presentadora de RTVE había renovado su contrato con la cadena pública por un coste de 537.000 euros el mismo día en el que había realizado su famosa y dura entrevista al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. En concreto, se estipula que, aunque la firma del contrato es posterior, fue en ese mismo día el que se inició el expediente de renovación del contrato, algo de lo que se informó en noticias posteriores y que, para El Mundo, es la prueba de que fue la fecha en la que se produjo "el acuerdo de voluntades entre las dos partes".

Su ataque a la asociación mayoritaria de jueces también viene precedido por otro de los extractos de la sentencia, en el que la juez desmiente a Intxaurrondo, que defendía la necesidad de que se rectificara la afirmación de que cobraría 25.000 euros por cada programa de El Mejor de la Historia. Unas cantidades que la juez no ha podido comprobar puesto que la periodista no indicó en su demanda cuál sería el importe de su salario, mientras que el diario demandado sí que acreditó que la cifra tiene como fuente el contrato que Intxaurrondo firmó el 4 de diciembre de 2023 RTVE y la productora The Pool Talent Management SL. "La demandante pretende que se rectifique el importe por otro que no cuantifica, sino que solo mantiene que es inferior, por lo que es evidente que tampoco en este caso se puede constar la existencia de una información errónea que deba ser rectificada", señaló la juez.