El insoportable "ridículo de los medios alanceando a Trump"

El Mundo

"Las CCAA temen un "aluvión de aranceles" de Trump a España". "Se preparan para una dura guerra comercial en sectores como el agrícola, la industria alimentaria y la automoción, más aún después de que el presidente de EEUU señalase a España". A lo mejor no sería mala idea que el Sánchez dejara de insultar a todo quisqui que no está de acuerdo con él. "Sánchez centra sus críticas en Elon Musk y carga contra los "multimillonarios que condicionan elecciones"". Ojo, jefe, que ahí lo mismo que buscas un enemigo en Óscar Puente.

"Aunque Moncloa ha rebajado el tono con relación al mandatario estadounidense, resulta fútil que el presidente del Gobierno se erija en líder de la oposición a la «tecnocasta» de multimillonarios ligados a las tecnológicas, como hizo Sánchez antes de la jura de Trump y hoy volverá a esgrimir desde el Foro de Davos.

La UE tiene que adaptarse al nuevo escenario sin perder sus valores, lo que explica que ayer Ursula von der Leyen tendiera la mano a Trump, pero sin marginar a China. En este contexto, y pese a las notables diferencias ideológicas entre Washington y Madrid, España está obligada a afianzar unas relaciones bilaterales cruciales tanto para los intereses comerciales como para reafirmar el compromiso atlántico y la posición de nuestro país en el tablero internacional". Al final, la chulería de Sánchez la pagamos todos.

Federico Jiménez Losantos ni se molesta en hacerse entender. "No voy a pedir a estas alturas que los medios del común dejen de hacer el ridículo alanceando a Trump o creyendo que se ha confundido al situar a España entre los BRICS. Entre las cosas que no tienen remedio, con la muerte y los impuestos, está el odio a Estados Unidos, sobre todo, con presidentes republicanos, por parte de los periodistas europeos. Trump será desagradable, pero no tonto". Lo ha demostrado sobradamente a esta banda de listos que se forran en las tertulias. "Y sabe que gastamos en Defensa el 1,28% de los Presupuestos del Estado, cuando estamos comprometidos al 2%, la OTAN pide el 3% y Polonia le dedica casi el 5%. El reciente discurso de Sánchez contra el «armamentismo» es típico de un caudillo de los BRICS, como su apoyo al régimen de Maduro y Delcy Rodríguez, su cajera, o a los violadores y terroristas de Hamas contra el Estado de Israel. Desde ZP, la política exterior del PSOE es la del Grupo de Puebla, o sea, la de los BRICS". Tierra llamando a Sánchez. Las bravuconerías tienen consecuencias cuando te enfrentan a alguien que es peor que tu y encima tiene más poder.

El País

El periódico sanchista por excelencia es el rey de los tontos. "Trump, contra la Constitución de EE UU: del fin de la ciudadanía por nacimiento a los indultos por el asalto al Capitolio". De los indultos de Biden, ni palabrita. "El presidente republicano rompe con el multilateralismo sin calcular que el hueco que deja lo puede ocupar su rival, China", dice el editorial, que se ahora es prochino. Y pone un ejemplo indiscutible con la que nos liaron los chinos con el coronavirus: la OMS. " China ya se ha apresurado a salir al paso para defender esas instituciones que critica el presidente estadounidense. Pekín sostiene que la OMS es una herramienta imprescindible para la gobernanza de la salud global y que, como tal, hay que fortalecerla, no debilitarla". Mira, Pepa, si alguien ha debilitado la OMS ha sido precisamente China al ocultar la pandemia, procura hacer el menor ridículo posible.

"Con su desdén hacia otras naciones, y su miopía sobre cómo funciona el mundo, el presidente estadounidense puede estar forzando aquello mismo que dice querer evitar. Si Estados Unidos no quiere colaborar con otros países o cree que no recibe un trato justo en las instituciones internacionales, sus actuales aliados pueden optar por buscar alternativas. Así, los miembros de la OTAN llevan ya meses diseñando planes B para reducir su dependencia del gigante americano ante la perspectiva de una nueva Administración trumpista en Washington. Y algunos países que se sientan desdeñados pueden volver su mirada a la bestia negra de Trump: China". Pepa, mírate esa vista. Trump no es tonto, pero tu sí.

ABC

"El Gobierno sopesa una tercera licitación para desatascar la crisis de Muface". "El Gobierno prepara ahora una reforma legal para 'colar' jueces afines". ¿Más aún? ¿No les basta con el presidente del TC y el Fiscal General? Son insaciables.

Ignacio Camacho destaca el parecido entre Sánchez y Trump. omo no le basta con hacer oposición a la oposición en España, Sánchez mira ahora a Trump dispuesto a convertirse en su némesis. Curiosa pretensión tratándose de uno de los gobernantes que, pese a situarse en las antípodas ideológicas, más se le parecen. "La técnica política es idéntica: populismo discursivo, uso desprejuiciado –léase desvergonzado– de la mentira y el bulo, cesarismo autocomplaciente, indultos a golpistas, concentración de poderes, colonización de las instituciones, guerra con los jueces. Estilos siameses. Eso sí, uno domina el Estado porque ha arrollado en las elecciones presidenciales y parlamentarias y el otro lo toma al asalto gracias a una precaria coalición de intereses con partidos dirigidos por delincuentes". "Sea como fuere, postularse como jefe de la resistencia contra el líder del mundo quizá no resulte una buena idea. No al menos desde una nación comparativamente pequeña que tiene mucho que perder enfrentándose a una gran potencia". El lo que tiene un patán chulo playa contra el tío más poderoso del mundo, que le tumba con los tortas bien dadas. Y bien ganadas.

La Razón

"Aldama: "Tengo un sobre con información muy delicada de Pedro Sánchez"". Pues ya está tardando en mostrarla. Demasiado.

Cristina L. Schlichting también ve un gran parecido entre Trump y Sánchez, al margen de que nuestro patán nacional es mucho más tonto que el otro. "Trump ha hecho de las élites ricas de izquierdas su pimp-pam-pum. Sánchez se ha buscado de enemigo a Franco y a los que él califica de franquistas. En lo demás, ambos mandatarios irán trampeando. Eso sí, sin complejo ninguno, con un verbo encendido y gestos rotundos muy del gusto de las redes (despidos y contrataciones fulminantes, cartitas personales a los militantes, desprecio a los oponentes). Que nadie busque coherencia. Sánchez es el que abominaba de Podemos y luego gobernó con Pablo. Trump dijo que TikTok era de China y lo cerraría y ahora lo defiende. Ya no hay izquierda ni derecha, es el tiempo de los fluidos. El color de pelo difiere, eso sí". Sí, eso sí.

"Sería muy arriesgado afirmar que el Gobierno que preside Pedro Sánchez, con su cuota de incontinentes ministros comunistas, tiene un amigo en la nueva Casa Blanca", dice el editorial con mucho cachondeito. "No sería la primera vez, ya lo hizo como candidato a la Casa Blanca con el Brexit, que Trump busca llevar a sus contradicciones a la Unión Europea, a cuyos socios divide en «amigos», como Italia, o «enemigos», como Alemania, dependiendo del color político de los ejecutivos de turno". Vamos, que lo llevamos claro.

"Si además, como es el caso español, hablamos de un gobierno que no se ha contenido lo más mínimo a la hora de ejercer la crítica, cuando no el denuesto personal, del inquilino de la Casa Blanca durante su travesía del desierto entre mandatos, cabe esperar poca simpatía de quien va a dirigir con escasas cortapisas los destinos de la primera potencia del mundo".

"De ahí, que no se entienda la pasividad de la diplomacia española durante estos meses de interregno entre la victoria en las urnas y la toma de posesión de Donald Trump, tiempo en el que la única representación española próxima a Washington ha sido la del líder de Vox, Santiago Abascal. Incluso hemos asistido a varias salidas de tono de los socios comunistas del Gobierno, nada proclives a reconocer la indiscutible victoria en las urnas del candidato republicano. Por otra parte, se ha convertido en un lugar común explicar que hay un Trump poseído de una incontrolable facundia y un Trump que nunca lleva hasta el final sus amenazas. Pero, a tenor de la naturaleza de sus primeros decretos, esperemos que en La Moncloa se preparen para la realidad". A ver si hay alguien capaz de meter en el cerebro de serrín de Sánchez que Trump no es Pallete.