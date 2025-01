El nº 2 de Reyes Maroto se reunió con la empresaria que entregó 90.000 euros en Ferraz y blanqueaba en Dominicana

El nº 2 de la que fuera ministra de Industria, Reyes Maroto, se reunió con la empresaria de la trama Hidrocarburos Carmen Pano que entregó 90.000 euros en la sede del PSOE en la calle Ferraz y blanqueaba fondos en República Dominicana.

La actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y exministra de Industria comparecerá este miércoles en la Comisión de Investigación del Senado para dar explicaciones sobre su implicación en la trama Koldo y en la citada trama Hidrocarburos. Todo ello, después de que Maroto negase su vinculación con Víctor de Aldama y se publicaran varios mensajes suyos intercambiados con el comisionista.

Según la declaración de la empresaria Carmen Pano ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) del pasado 16 de diciembre, recogida en el sumario de esta trama corrupta al que ha tenido acceso Libertad Digital, "Claudio Rivas y Víctor de Aldama seguían avanzando con sus negocios, principalmente en lo referente al interés de laudo en la licencia de operador para Villafuel SL. Así las cosas, en diciembre de 2020, a la dicente le dijo Víctor de Aldama que ya había empezado a planear reuniones en el Ministerio en relación con Villafuel SL".

"En enero de 2021, Aldama le dijo que fijó una reunión, en ese mismo mes, en el Ministerio de Industria, para el tema de la operadora. A esa reunión acudieron Claudio Rivas, la propia Pano y una mujer y un hombre, cuyos nombres no recuerda, que eran técnicos en el sector que provenían de una empresa de Córdoba. En el hall de entrada les recibió Koldo García, el "chiquitín" como le llamaba Víctor de Aldama, subieron por la escalinata del Ministerio y se sentaron en una sala de juntas con una gran mesa", añade.

"A los minutos", continúa Pano, "entró en la sala el Sr. Bidart (Juan Ignacio Díaz Bidart), les entregó una tarjeta de visita a todos y comenzó la reunión. En la tarjeta de visita figuraba como Jefe de Gabinete de la ministra de Industria, la Sra Reyes Maroto. En la reunión comenzó hablando Claudio Rivas, el cual le explicó al sr. Bidart que estaba interesado en obtener una licencia de operador para Villafuel SL, una empresa de su propiedad. Posteriormente dio la palabra a los dos técnicos, los cuales le explicaron temas concernientes a la parte técnica, volumen de negocio, instalaciones y demás cuestiones de las que es ajena y desconocedora la dicente".

"Tras ello, el Sr. Bidart les dijo que muy bien, que cuando tuvieran toda la documentación recopilada, que la presentaran telemáticamente y le dieran una copia a Koldo García, el cual se la haría llegar a él. Con fecha 16 de febrero, Claudio Rivas le envió una copia de la presentación de la documentación telemática, que supone presentaron en el Misterio de Industria, para que ella se la hiciera llegar a Víctor de Aldama y éste, a su vez, a Koldo García", apunta.

Preguntada en relación con esta cuestión, cuál era el fin que pretendían conseguir al reunirse en el Ministerio en una cita dinamizada por Víctor, manifiesta que agilizar y dinamizar la obtención de la licencia de operador y que esta se concediera más rápido", destaca.

Pano blanqueaba en República Dominicana

En otro atestado de 19 páginas de la UCO recogido en el sumario de la trama Hidrocarburos, al que ha tenido acceso LD, los agentes destacan que "Carmen Pano ejerciendo el control y supervisión de la actividad y acuerdos vinculados HAVE GOT TIME SL, cuyo domicilio social está fijado en su domicilio habitual18, se habría beneficiado con la comisión de delitos contra la Hacienda Pública generados e imputados a Have Got Time SL, cuantificado por Agencia Tributaria en 49.213.613,36 euros.

"De igual forma, su apoderamiento en la empresa Combustibles Lucinala SL, administrada por Carlos del Castillo Recio, quien pudiera desarrollar funciones de testaferro para la familia Pano la habría facultado para gestionar, coordinar y supervisar las funciones de esta empresa como parte de la estructura canalizadora de fondos y operativas asociadas al blanqueo de capitales, como las asociadas al desvío de fondos obtenidos ilícitamente, en este caso a Portugal y República Dominicana", concluye.