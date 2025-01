La fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ha afirmado que sus bromas con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sobre la posibilidad de "incorporar un poco de cianuro" en la nota de prensa difundida por el Ministerio Público contra el novio de Isabel Díaz Ayuso fue "un desahogo".

Pilar Rodríguez ha declarado este jueves como investigada durante algo menos de dos horas ante el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra Alberto González Amador. Este miércoles, García Ortiz negó haber filtrado o haber dado la orden de filtrar los correos electrónicos en los que la defensa de González Amador negociaba un pacto de conformidad con el fiscal Julián Salto.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "el magistrado ha aclarado que Pilar Rodríguez es investigada por tres cuestiones diferentes. En primer lugar, por un correo que envió al teniente fiscal de la Secretaria Técnica Diego Villafañe con el expediente del caso de González Amador. En segundo lugar, por su participación en la nota de prensa que emitió su propia Fiscalía y por último, por la filtración del famoso correo electrónico que envió al fiscal general".

Pilar Rodríguez ha contestado las preguntas del juez Hurtado y de su defensa, que ejerce la Abogacía del Estado. La Fiscalía no ha interrogado tal y como sucedió este miércoles durante la declaración de García Ortiz. Rodríguez ha ratificado la declaración que efectuó hace meses ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM). Ha relatado que en la noche del 13 de marzo de 2024, el fiscal general le dio instrucciones para que consiguiera los correos electrónicos de González Amador. Como no tenía acceso a ellos, se los pidió a Julián Salto que estaba viendo un partido de fútbol. Tras recibirlos, se los reenvió a García Ortiz. De madrugada, el fiscal general le envió un documento para que lo examinara y ella le contestó que los datos eran correctos. Según Rodríguez, en esa noche al menos 60 personas pudieron tener acceso a los email.

Rodríguez ha asegurado que "no existía en absoluto" ningún pacto para realizar nada contra González Amador y que le escribió a García Ortiz ‘a su disposición’ porque acaban de renovarla en su cargo. Ha afirmado que envió los email del novio de Ayuso al correo electrónico personal de éste porque cuando se le da una instrucción, ella no cuestiona al fiscal general, ni la urgencia del mismo, y actuó bajo responsabilidad disciplinaria.

"A mí no se me dan explicaciones, se me dan instrucciones", insistía Rodríguez en su declaración mientras apuntaba que no estaba concertada con nadie para hacer nada. Apuntaba que estaba obligada a entregárselos a García Ortiz porque era una dación de cuentas. Es decir, informar sobre un asunto a tu superior jerárquico. Ha afirmado también que ignora lo que hizo el fiscal general después con ellos aunque matizaba que éste quería "dar información veraz y proteger a Julián Salto" porque se estaba diciendo en los medios que había ofrecido un pacto de conformidad, y no era verdad.

Sobre la nota de prensa difundida el 14 de marzo con información reservada de la negociación entre el abogado de González Amador y el fiscal Salto, Pilar Rodríguez aseguraba que "ni promovió la redacción de la nota, ni incitó, ni participó, ni difundió la nota" y que sólo cumplió las instrucciones del fiscal general. Además, afirmaba que no sabía que la citada nota incluía datos confidenciales, que no reparó en ello, mientras apuntaba que ella no tiene capacidad para decidir sobre la publicación de notas informativas.

Además, ha intentado desacreditar el testimonio de la fiscal superior de Madrid Almudena Lastra, desmintiendo prácticamente cada afirmación que hizo ésta como testigo en sede judicial. Rodríguez, ha señalado que no compartía el criterio de Lastra de que la filtración pudo salir de la Fiscalía General. El abogado del Estado incluso ha acusado de parcialidad a la propia Lastra y solicitaba que volviera a declarar, pero el magistrado lo rechazaba.

Al ser preguntada sobre su mensaje al fiscal general bromeando sobre la posibilidad de incorporar "cianuro" a la nota de prensa, la fiscal contestaba que fue "un desahogo, porque había gente que estaba poniendo en duda su imparcialidad y su profesionalidad". Sobre su propio agradecimiento al denominado "equipo fortuny", es decir, el equipo de la Fiscalía General, Rodríguez señalaba que lo hizo porque se habían hecho las gestiones que el fiscal general había considerado para proteger a Salto y a la propia Fiscalía Provincial de Madrid.

Alusiones al caso de Cristiano Ronaldo y Shakira

Al ser preguntada sobre cuándo se enteró de la investigación a González Amador y de que era el novio de Ayuso, la fiscal señalaba que el 7 de marzo de 2024 por la prensa. También afirmaba que la actuación de la Fiscalía en este procedimiento fue normal y que no hubo ningún tipo de trato de favor o de desfavor hacia González Amador por que la denuncia del Ministerio Público se presentó el día 5. A su vez señalaba que cargaron toda la información del caso en una carpeta a la que podían tener acceso 400 personas.

Al ser preguntada por su abogada sobre si es normal publicitar una denuncia en la Fiscalía con la difusión de una nota de prensa, Rodríguez afirmaba que "es habitual y legal dar información sobre denuncia", que lo hacen mucho y hacían referencia al caso del delito fiscal de Cristiano Ronaldo o el de Shakira.