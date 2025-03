El email de David Sánchez del 'enchufe' a su amigo de Moncloa: "En cuanto te incorpores quiero pasar una semana"

Un correo electrónico del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, demuestra que su amigo íntimo de la Moncloa, Luis Carrero, también fue enchufado en la Diputación Provincial de Badajoz.

La titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, acordaba la semana pasada la segunda declaración como investigado del hermano del presidente del Gobierno y del exasesor de Moncloa para el próximo 25 de abril. El hermano de Pedro Sánchez es investigado por delitos contra la Administración Pública, contra la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

Un informe de la UCO de 77 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, recoge un correo electrónico, de fecha 30 de octubre de 2023, remitido por David Sánchez a Luis Carrero, que demuestra que el hermano del presidente del Gobierno daba por hecho que la plaza sería adjudicada a su amigo íntimo:

Según la UCO, "la relevancia del presente correo electrónico vendría dada por el comentario que efectúa David SÁNCHEZ donde señala "...en cuanto te incorpores quiero pasar una semana al menos por aquí para servir de apoyo... »".

"En este sentido, cabe señalar que, en fecha 16 de octubre de 2023, por el Área de Cultura, Deportes y Juventud, se tramita el inicio del procedimiento de cobertura, en comisión de servicios, del puesto de la Jefatura de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, que a la postre será ocupado por Luis CARRERO. La citada propuesta es firmada por el Diputado Delegado, Ricardo CABEZAS MARTIN y el Director del Área, Manuel CANDALIJA VALLE. Sin embargo, no es hasta el 22 de noviembre de 2023, cuando son aprobadas las bases para la cobertura del mencionado puesto, mediante la publicación de la resolución en el Portal del Empleado y en el Tablón de Empleo Provincial", añaden la Guardia Civil.

"Por tanto", continúa el informe, "teniendo en consideración la cronología temporal de los actos administrativos expuestos, y la fecha del correo electrónico enviado por David SÁNCHEZ a Luis CARRERO expuesto anteriormente, se podría concluir que, 23 días antes de la publicación de las bases para la cobertura del puesto que actualmente ocupa Luis CARRERO, desde fecha 01 de enero de 2024, por parte de David SÁNCHEZ ya se estaría dando por hecho su incorporación al mismo. Este mismo día 30 de octubre de 2023, a las 11 :03: 19 horas, Luis María CARRERO, remite a David SÁNCHEZ la siguiente respuesta":

Gracias, hermanito!!

De la Incorporación no tengo noticia ni calendario. Lo último que me dijo Candalijas fue a lo largo de noviembre?. Tú ve haciendo tus planes, porque me temo que esto va a Ir para largo... En Moncloa ya solté la liebre, pero al haber cambiado la fecha y no poder decirles otra, no sé muy bien cómo va a evolucionar el asunto.

¿Ya te pasaron el presupuesto???

Sobre Mayorga, creo que la idea de que mantenga una entrevista/charla contigo es perfecta. Como sugerencia, un formato encuentro/conversación: sala pequeña, con algunos asistentes (universitarios, por ejemplo, gente del mundillo), ambiente amable. Cuestiones tanto sobre la obra en sí como sobre la escritura dramática, la escritura de un libreto, las posibilidades del género operístico, la descentralización de Ia cultura, etc. Con la posibilidad de coloquio de cierre, alguna pregunta de los asistentes, si a Mayorga le parece bien. Grabada, por supuesto.

Sería estupendo que pudiera hacer una breve radio nacional, tipo Francino en la Ser, pero eso ya no sé cómo moverlo. Y entiendo que esa semana habrá prensa local (Hoy, Periódico, etc.).

Para la RP del 6, creo que ya te mandé una idea de marco comunicativo general. .. si no la encuentras, ¡ dímelo y te la vuelvo a enviar.

Te dejo, que atacan los monclovltas. Beijinhos!