El ex director de Carreteras reconoce al juez que el PSOE le exigió "una donación" al partido como alto cargo

El ex director general de Carreteras Javier Herrero ha reconocido en sede judicial que el PSOE le exigió "una donación" al partido por ser nombrado alto cargo.

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha tomado declaración este lunes como investigados a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y al citado exdirector general de Carreteras Javier Herrero. Todo ello, después de que el Tribunal Supremo apreciara indicios de participación en adjudicaciones de obra pública presuntamente irregulares a cambio de mordidas. Según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), ambos tuvieron un papel "determinante" en las adjudicaciones fraudulentas.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "Javier Herrero e Isabel Pardo de Vera han contestado al fiscal y a sus abogados, el juez Moreno no ha formulado ninguna pregunta. Durante el interrogatorio, Herrero ha sido preguntado por el mensaje que le envió el exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, Koldo García, en el que le indicaba que el partido le iba a pedir "el impuesto". Herrero ha reconocido que Ana María Fuentes le exigió el pago de una donación desde la Gerencia del PSOE y que le envió un formulario, pero que él nunca pagó nada".

"Al ser preguntado por la palabra ‘Bingo’ que escribió al conseguir una adjudicación de obra a una empresa de la trama corrupta, Herrero ha asegurado que utilizaban esa palabra porque se encontraban en un proceso electoral y que al salir adelante esa adjudicación el ministro Ábalos iba a tener un problema menos porque podría anunciar públicamente nuevas obras. También ha asegurado que no conocía al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, Koldo o Ábalos", añaden.

"Por su parte, Pardo De Vera se ha quejado ante el juez de las presiones de Koldo García, una ‘persona sin formación’, para conocer el estado de determinadas adjudicaciones de obra. Después ha enmarcado en la normalidad administrativa que los asesores de los ministros pregunten por adjudicaciones, a lo que ha añadido que ella no tenía competencias para adjudicar las obras", subrayan.

"La expresidenta de ADIF ha señalado además que si llega a saber que la prostituta de Ábalos, Jessica Rodríguez, no acudía a trabajar a la empresa pública Ineco, ella no lo hubiera permitido. Ha explicado que el currículum le llegó a través de Koldo y que ella a su vez se lo derivó a Ineco por si hubiera alguna vacante, en lo que ha enmarcado también en un procedimiento normal para hacer llegar CV a Ineco, algo que ha dicho incluso que se contempla en la normativa de la empresa pública. En este sentido, ha admitido igualmente que se contrató al hermano de García, Joseba, en Ineco", afirman.

"Para ella, la contratación de Jessica fue un tema residual, ha afirmado. De hecho ha sostenido que no sabía quién era, y que tampoco le dieron más explicaciones al respecto. No obstante, ha reconocido que no era habitual que se insistiera tanto en una contratación. Al hilo, ha contado que la utilizaron como correa de transmisión en todo el proceso de contratación, hasta para un cambio de hora. A partir de ese momento ha aseverado que se desentendió, a pesar de que le pidieron que estuviese al tanto. Ha precisado que no supo quién era Rodríguez hasta que la avisaron de que en tres meses expiraría el contrato de la joven con Ineco. Fue en ese momento cuando se enteró de qué relación la unía con Ábalos, lo que le generó una situación violenta. Además, ha negado conocer al empresario Víctor de Aldama", apuntan.

Medidas Cautelares

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "al término de su declaración, se ha celebrado una vistilla de medidas cautelares en la que la Fiscalía y las acusaciones populares han solicitado retirada del pasaporte y prohibición de salida del territorio nacional".

Finalmente, el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado la retirada del pasaporte para ambos. El instructor atribuye a los dos investigados los delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

