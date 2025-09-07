El vicepresidente de la asociación Una Policía para el Siglo XXI, Josema Vallejo, ha advertido este domingo en una entrevista en La Trinchera de Llamas de esRadio que España atraviesa "el peor momento en seguridad ciudadana" desde la Guerra Civil y ha acusado al Gobierno de manipular las estadísticas oficiales para minimizar la gravedad de la situación.

"La criminalidad está bajando tanto como estábamos en la Champions League de la economía en los tiempos de Zapatero", ha vacilado, para después sentenciar: "Ninguna generación viva, exceptuando aquellos que sufrieron la guerra, ha conocido una época de criminalidad mayor de la que vivimos".

En el principio de la conversación, Vallejo ha denunciado que los balances de criminalidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez "son una estafa" y "una tomadura de pelo" porque ponen al mismo nivel delitos gravísimos y faltas menores. "Para ellos una violación en manada cuenta exactamente lo mismo que robar un bote de champú en un establecimiento comercial. Con esos mimbres no vamos a ninguna parte", ha considerado.

Según Vallejo, las cifras son alarmantes: casi un homicidio diario, cuatro tentativas de homicidio, 58 delitos sexuales y 14 violaciones al día. Aun así, tal y como ha contextualizado Manuel Llamas en el inicio de la entrevista y más tarde ha reiterado Vallejo, el Gobierno presume de descensos en los hurtos de vehículos o los robos en viviendas, algo que, a juicio de este último, se explica únicamente por el aumento de alarmas domésticas y las nuevas tecnologías.

Por su parte, Llamas también ha abordado el fuerte incremento de agresiones sexuales registrado en los últimos años: más de 5.000 violaciones con penetración en 2023, lo que supone un aumento del 275% respecto a 2017, según datos oficiales.

Preguntado por la relación de estas cifras con la inmigración, Vallejo ha explicado que hablar "de inmigración ilegal desbordada supone que cualquier delito aumente exponencialmente". Sobre los autores de tales delitos, ha dicho que "traen una serie de condicionantes sociales de las sociedades de las que provienen". Entre ellas, ha señalado como principal la "desvalorización de la mujer, que, evidentemente, tiene incidencia".

Además, ha denunciado que "se están colando delincuentes, violadores, terroristas y yihadistas" por las fronteras españolas, amparados en la falta de control y de verificación de antecedentes. En esta línea, Vallejo ha recordado que Marruecos ha indultado a más de 25.000 presos en los últimos años, muchos de los cuales acaban en nuestro país.

Sobre la confusión estadística en relación a los menores extranjeros no acompañados, ha advertido que el Gobierno "nos dice que tenemos 15.000 niños acogidos, pero el 50% probablemente sean mayores de edad". "Es una coctelera tan enorme que aquí nadie sabe absolutamente nada y yo creo que no nos podemos permitir no saber absolutamente nada de este fenómeno", ha añadido.

Delincuentes reincidentes con "40, 50 o 70 detenciones", ha proseguido Vallejo, siguen en libertad porque el sistema judicial es "garantista, burocrático y muy lento" y las cárceles carecen de capacidad para absorber el volumen de delincuencia actual.

"Usted se acordará cuando Francia era el paradigma de todo lo que quería ser España y ahora mismo tenemos una Francia en el número 86, si no recuerdo mal, de los países más inseguros del mundo, donde se están cometiendo ahora mismo 90 violaciones diarias. ¿A qué estamos aspirando? ¿A llegar a ser Francia? Espero que no", ha concluido.