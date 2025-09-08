Menú

La Justicia abre diligencias por la entrevista a la ex de Ábalos que el socialista quiere vetar

José Luis Ábalos pidió prohibir la entrevista a Carolina Perles en Telecinco. Un juzgado de Madrid investiga un presunto delito contra el honor.

El exministro socialista José Luis Ábalos fracasa, de momento, en su intento de censura contra la entrevista que su expareja, Carolina Perles, ha concedido a Telecinco. El Juzgado de Instrucción Número 18 de Madrid ha abierto diligencias previas por un presunto delito contra el honor del exministro, tras la petición de éste para frenar la emisión.

La ofensiva judicial de Ábalos no se limitaba a prohibir la difusión de las palabras de su expareja, sino que iba un paso más allá, reclamando incluso una orden de alejamiento a los periodistas o personal del programa y "a todos los medios en general" que hacen guardia en la puerta de su domicilio.

La juez María Luis Prieto ha acordado iniciar la investigación al apreciar la "posible existencia de una infracción penal", según consta en el auto. No obstante, ha derivado a la guardia de diligencias la decisión sobre la prohibición cautelar de la emisión de la entrevista, que Ábalos quería supeditar a la finalización de la causa que se sigue contra él en el Tribunal Supremo.

Mientras tanto, en Mediaset reina la tranquilidad. Fuentes de la cadena han confirmado a Europa Press que, por el momento, no han recibido ninguna notificación judicial al respecto, por lo que los planes de emitir la entrevista este mismo lunes por la noche siguen en pie.

