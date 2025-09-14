Aunque las diferencias dentro del bloque de la derecha difieren bastante según tomemos una encuesta u otra, dos encuestas coinciden este domingo en el vuelco ideológico hacia la derecha que se ha producido en España.

Según la encuesta de Hamalgama para Vozpopuli, PP y Vox suman 206 escaños (los populares 152 diputados y el 34,4% de los votos, y Vox 54, con el 16%), mientras que PSOE y Sumar habrían perdido 3,1 millones de votos, o lo que es lo mismo: la izquierda habría pasado en dos años del 44% del voto al 36,5%. Frente a ello, el bloque de la derecha sumaría el 52,6% del voto.

Según esta encuesta, el PSOE caería a 106 diputados (con el 25,8% de los votos, quince menos que el 23-J) y Sumar se desplomaría a los 7 diputados, lo que supondría un 6% de los votos y dejarse 24 diputados.

Los independentistas se mantienen en torno al 6,6% y los regionalistas apenas aportan un escaño testimonial. ERC y Bildu resisten con 7 y 6 diputados, respectivamente. Junts baja a 6 y el PNV se queda en 4. El BNG dobla su presencia a 2 escaños y Coalición Canaria y UPN mantienen uno cada uno. Podemos, por su parte, obtendría cuatro escaños y 1,1 millones de votos.

Los datos de Hamalgama para Vozpopuli son bastante parecidos a los de la encuesta publicada el pasado 8 de septiembre por esRadio y Libertad Digital.

Vox gana terreno al PP en el bloque de la derecha

Coincide la encuesta de Target Point para El Debate en que la derecha obtendría cifras récord frente a una izquierda plana en cuanto a sus resultados. Pero difiere de la de Hamalgama para Vozpopuli en la situación dentro del bloque de la derecha.

Vox se sitúa según Target Point en máximos después de crecer unos 385.000 votantes desde julio y 1,5 puntos, llegando al 17,2% de intención de voto, con entre 57 y 59 escaños y más de 4,3 millones de votos, con una participación similar a la de los comicios de 2023 —el 66 % del censo—.

Por el contrario, el PP pierde 1,5 puntos respecto a las elecciones generales de julio de 2023 y 757.000 votos en los dos últimos meses. Los populares se sitúan así en el 31,6% de intención de voto, rozando los ocho millones de papeletas, y con una horquilla de entre 136 y 137 escaños, con una transferencia de voto al partido a su derecha muy alta, del 16,6%. Además, hay transferencia de voto dentro del bloque de centro derecha, pero no la hay casi procedente del bloque de izquierdas.

Sánchez ha recuperado en verano más de 250.000 votantes y unos cuatro escaños. Actualmente estaría en un porcentaje de voto del 27%, 4,7 puntos menos que en los últimos comicios, con entre 110 y 112 diputados.

En lo que sí coincide con la encuesta de Vozpopuli es en que la mayoría Frankenstein se queda muy lejos de los 176 escaños, por lo que Sánchez no podría ser investido de ninguna de las maneras, pues en su horquilla más baja PP y Vox sumarían 193 escaños.