Un musulmán impone sus condiciones a su cita en 'First Dates': "Cambiarte al islam, ir más tapada y arrepentirte"

Existen mujeres españolas identificadas con los valores cristianos que han decidido convertirse al Islam por amor a su pareja con todo lo que ello conlleva: el uso de prendas que no muestren su cuerpo como el hijab, dejar de comer cerdo, no consumir alcohol y subyugar todas sus decisiones a su marido, al que se le debe obediencia en esta religión.

El programa First Dates de Cuatro ha dejado este hecho en evidencia con una cita a ciegas en el que un joven de origen marroquí llamado Hamza que se dedica a subir contenido a las redes sociales explicaba sus condiciones a la chica para ser su pareja. Después de la cita, el programa sienta ambos solteros y les pregunta si tendrían una segunda cita. En este contexto, Hamza no dudó en exponer que sí tendría una segunda cita con la chica, llamada Gisela, pero si esta se atenía a unas condiciones explícitas.

"Sí, pero con una condición. Si en un futuro nos queremos casar tiene que cumplir unas condiciones: cambiarte al Islam, ir más tapada y, sobre todo, arrepentirte de todo lo que has hecho antes, es decir, de las relaciones sexuales", afirmaba el joven musulmán a la chica, a la que advertía que si seguían adelante con su relación tenía que estar dispuesto a ello.

Un marroquí impone sus condiciones a una chica para ser su pareja y ella acepta: "Cambiarte al Islam, ir más tapada y sobre todo arrepentirte de lo que has hecho de antes"pic.twitter.com/ziIusHg98h — Libertad Digital (@libertaddigital) September 19, 2025

Por su parte, la chica –que llevaba un top con escote— aceptaba las condiciones. "Yo lo aceptaría, pero en un futuro si nos enamoramos", aseveraba Gisela, que, si bien no auguraba que fuese a hacerlo seguro, explicaba que estaba dispuesta si la relación seguía adelante y al final se acababan casando.

El joven de origen marroquí tiene más de un millón de seguidores en la red social TIk Tok, el que sube contenido de humor y cantando canciones de moda. Él sí que no tiene ningún impedimento en mostrarse sin camiseta y presumir de su físico. También ha subido un extracto del programa en el que él le explica que vive en Almería y Gisela no sabe situar la provincia en el mapa. "Yo sólo sé donde está Portugal y España, Badajoz sé donde está porque soy de allí y está al lado de Portugal; eso es lo que sé del mapa", se justificaba ante las cámaras Gisela.