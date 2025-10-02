Seis trabajadoras acusan de acoso laboral a una concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Lugo

Seis de las 16 trabajadoras de los centros sociales municipales del Ayuntamiento de Lugo, gobernado por el Partido Socialista, han presentado una queja a la Alcaldía contra la concejala de Bienestar Social y Mayores, Olga López Racamonde, por presunto acoso laboral.

"Hay un expediente abierto en el comité de acoso laboral del Ayuntamiento del que no hay resolución", han explicado fuentes municipales. No obstante, han añadido que "no consta ninguna denuncia" por este asunto. "A la concejala no le notificaron vía penal o judicial ningún tipo de requerimiento", han matizado en relación a una queja que ha trascendido ahora, pero que se formalizó, han concretado, en junio.

Desde el consistorio vinculan la queja a que la edil trasladase a las empleadas la obligación de "hacer su trabajo de forma correcta". Según cuenta El Progreso, la relación entre las trabajadoras y la concejala ha sido tensa desde antes de la pandemia pero en verano terminó de estallar por la visita que la concejala y la jefa del servicio realizaron al centro social de Milagrosa, sin previo aviso, para comprobar la evolución de las obras que se llevaban a cabo en él después de las inundaciones que sufrió en invierno.

La versión de la concejal

Cuando llegaron, según la versión que ofrece la propia Racamonde, se encontraron con que el personal no estaba en el centro y, tras contactar con él, la explicación fue que estaban en una reunión de coordinación con las trabajadoras del resto de centros municipales. Una reunión de la que la responsable de Bienestar Social no había sido avisada.

La concejal niega acoso alguno al personal de servicios sociales y asegura que de haberlo sería a la inversa porque tanto ella como la jefa de servicio llevan tiempo sufriendo vejaciones, insultos y ataques personales por parte de algunas trabajadoras y de algún representante sindical. Ahora, y tras el documento recibido en la Alcaldía, se mantiene abierto un expediente en el comité de acoso laboral del Ayuntamiento, del que por ahora no hay resolución.