Varapalo del CGPJ a Baltasar Garzón: rechaza su petición para recuperar su condición de juez

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado hoy inadmitir por "carencia manifiesta de fundamento" la petición planteada por el exmagistrado Baltasar Garzón de revisión de oficio y declaración de nulidad del acuerdo de la Comisión Permanente de 20 de febrero de 2012 que declaró la pérdida de su condición de miembro de la Carrera Judicial.

Dicho acuerdo se aprobó en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó, como autor de los delitos de prevaricación e interceptación ilegal de comunicaciones por ordenar escuchas ilegales a los investigados de la trama Gürtel, a la pena, entre otras, de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado por tiempo de once años, con pérdida definitiva del cargo que ostentaba. Garzón basaba su pretensión en un dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 13 de julio de 2021 que declaró que la sentencia del Tribunal Supremo violó los derechos fundamentales del exmagistrado.

Fuentes del CGPJ consultadas por Libertad Digital señalan que "el Pleno considera que mientras la sentencia del Supremo no sea revisada o de cualquier otra forma declarada nula, para el CGPJ es una sentencia válida a cuyo cumplimiento viene obligado por el artículo 118 de la Constitución Española".

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com