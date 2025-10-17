Asturias sale a la calle contra el peaje del Huerna con Barbón en la pancarta y Sánchez mirando a otro lado

Asturias sale a la calle para expresar su rechazo al peaje de la autopista del Huerna (AP-66), la única vía de alta capacidad que comunica el Principado con la meseta. La Comisión Europea decretó el pasado julio que la prórroga de la concesión hasta el año 2050 es ilegal, al haberse otorgado sin concurso público.

Por eso hoy, a las 17.30 horas, comenzará en la estación del ferrocarril de Oviedo una manifestación convocada bajo el lema 'Asturias unida. Fin al peaje del Huerna' que recorrerá la calle Uría hasta llegar a la plaza de La Escandalera, donde se leerá un manifiesto conjunto.

La movilización cuenta con el apoyo de 25 organizaciones políticas, empresariales y sindicales, entre ellas todos los partidos con representación en el parlamento asturiano, salvo Vox, que ha asegurado no estar dispuestos a "ser cómplices" de lo que califican como "campaña propagandística" del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón.

Según la presidenta de Vox en Asturias, Carolina López, "los que mantienen el problema no pueden liderar ninguna manifestación", razón por la que ha exigido a Barbón "valentía" para acudir a La Moncloa y exigir a Pedro Sánchez la eliminación de ese peaje.

"Barbón sabe perfectamente que para el gobierno de Sánchez Asturias no tiene ningún tipo de peso y por eso no pide una reunión y se esconde detrás de una pancarta. No se puede exigir al Gobierno de España que se elimine el peaje del Huerna escondido detrás de una pancarta", ha comentado.

Barbón se defiende

Por su parte, el presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha defendido este viernes su participación en la manifestación al considerar que el peaje es "injusto" e "ilegal" tras el "durísimo" dictamen de la Comisión Europea que, a su juicio, "lo cambia todo" y abre el camino para que el Tribunal de Justicia de la UE falle a favor de Asturias.

En un mensaje en Facebook, el dirigente socialista ha señalado que "si dejara de cumplir con ello, si dejara de defender los intereses de Asturias, estaría traicionando la confianza mayoritaria de los cientos de miles de asturianos y asturianas que votaron PSOE en las elecciones autonómicas y me apoyaron como Presidente".

"Hoy asistiré a la manifestación acompañado del Gobierno de Asturias, con ellos recorreré el trayecto y escucharé la lectura del manifiesto. Cumplo así con mi obligación, la de ser Presidente de Asturias", ha asegurado, recordando su participación en "cientos de manifestaciones" como las que protestaban por los recortes de finales de los noventa o las movilizaciones de las cuencas mineras. Sin embargo, el Gobierno central no tiene previsto suprimir el peaje.