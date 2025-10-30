Bochornosa actuación de los socios de Sánchez: Kennedy, "Begoño" y "escuadrones nazis"

Tras el tenso interrogatorio de la senadora de UPN y la intervención del portavoz de Vox, Pedro Sánchez tuvo un amplio período de descanso en la comisión Koldo cuando arrancaron las intervenciones de los grupos aliados del Gobierno.

Arrancó la senadora de Geroa Bai, Uxue Barkos, con una suave intervención lamentando que solo se buscara la "confrontación". Pero especialmente llamativa fue la actitud del senador de Compromís Enric Morera: si Sánchez había hablado antes de "comisión de difamación" y "circo", el senador, en su intento de apoyar al presidente, habló de "ignominia". "Me parece tremendo todo esto", dijo, preguntándole con ironía si era "responsable de la muerte de Kennedy".

Su empeño en hablar de Carlos Mazón porque a su juicio era él quien debería acudir al Senado y de lanzar reproches a la oposición llevó al presidente de la comisión, Eloy Suárez, a llamarle la atención en varias ocasiones para pedirle que se centrara en el tema que se investigaba. Morera optó por hacerlo preguntándole a Sánchez si alguien en el PSOE "había roto discos duros", en alusión a la reiterada acusación contra el PP sobre el caso Bárcenas. "¿Este es el tema o no es el tema?", se jactó el senador valenciano.

El senador llegó a decir de sus compañeros de la derecha que "se inventan bulos" y "denigran la democracia" y aludió en otra ocasión a los "escuadrones nazis fascistas" que, dijo, atacaron al presidente cuando acudió a Paiporta y acabó escapando de la zona. El presidente de la Comisión terminó retirándole la palabra.

Tras él le tocó el turno a Carla Delgado, más conocida como Carla Antonelli, de Más Madrid, que en la misma línea lamentó que quieran "dinamitar el gobierno de coalición al precio que sea", pasando a atacar al PP, "que nos llevó a una guerra ilegal" y un atentado.

En su caso sí lanzó alguna pregunta referida a lo que se investiga y aludió a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, para lamentar "la campaña de llamarla Begoño como si fuera algo despectivo", utilizando "la transfobia como un arma arrojadiza contra su mujer". Terminó diciendo que quedaba gobierno de coalición "para rato".