Sánchez dice que "esto es un circo" y una "comisión de difamación" para estupor de los senadores

El líder del PSOE que aseguraba que todas las informaciones que señalaban a su secretario de Organización como parte de la trama eran "bulos" ha aseverado que se encuentra tomando medidas contra la corrupción y a favor de la transparencia. Sánchez no declaró en sede judicial cuando tuvo oportunidad de aclarar las sospechas del juez sobre las supuestas prácticas ilícitas de su esposa, Begoña Gómez. "Cualquier atisbo de corrupción ha sido atajado desde el primer momento", ha sentenciado.
Atacando a los senadores de los partidos de la oposición y recurriendo a su estilo habitual, el ministro Óscar Puente ha mostrado su desprecio hacia la sesión de la comisión de investigación, calificando de "ridícula" la intervención de la senadora de UPN, Mar Caballero.
He visto ridículos grandes en el senado. Pero el de la senadora de UPN de hoy es de los mayores. Le pregunta y antes de que conteste le dice, "tengo que seguir que tengo poco tiempo". La compareciente es ella.— Óscar Puente (@oscar_puente_) October 30, 2025
Si el nivel de la derecha en el Congreso es penoso, lo del Senado ya es para llorar.— Óscar Puente (@oscar_puente_) October 30, 2025
Puente también acudió a esta comisión Koldo el pasado mes de abril.
El presidente asegura que "la confianza política no significa que tuviera un conocimiento en lo personal de las conductas de José Luis Ábalos". Defiende que el PSOE "reconoció que podían reforzar los controles internos para que estas cuestiones no ocurran en el futuro", presumiendo de modificar el código de conducta, y "condena, rechaza y considera repugnantes" su uso de las prostitutas, que dice haber conocido después por las grabaciones en manos de la UCO.
La senadora de Geroa Bai hace un alegato contra la Comisión Koldo, lanzando así un capote al presidente Pedro Sánchez, en lugar de interrogarle por el motivo que comparece. El jefe del Ejecutivo recoge el guante y dice que el 75% de las preguntas en el Senado no tienen que ver con cuestiones territoriales y se refieren a política nacional. "No vamos a reducir nuestro compromiso con Navarra", le promete, desviando el foco de la corrupción.
"Es muy importante predicar con el ejemplo", ha espetado el líder de los socialistas recriminando al senador de Vox que su financiación se encuentre vinculada a la Fundación Disenso y a dinero húngaro procedente del Estado presidido por Viktor Orban.
Sánchez ha reprochado al senador de Vox que no le deje acabar en su respuesta: "Usted hace la pregunta y usted se responde". Ante esta afirmación, Gordillo le ha respondido escueto: "Sí, porque de usted esperamos pocas verdades". Este rifirrafe se ha dado después de que el senador de Vox le haya preguntado por Begoña Gómez.
"Actúo en el momento en el que se produce la detención de Koldo y le pido el acta de diputado al señor Ábalos", ha recordado Sánchez antes de aseverar que "una cosa es la confianza política al señor Ábalos y otra cosa su vida personal, que me decepciona". Sobre el "código de conducta" de Ábalos ha explicado que no tenía sospechas de que tuviese comportamientos reprochables.
"El Observatorio d Derecho Público en su último informe dice que el 75% de las preguntas que se han hecho últimamente en el Senado no tienen que ver con el tema territorial", ha espetado el líder socialista.
"Yo también he tenido que liquidar gastos", ha confesado Sánchez; aunque ha dicho que las cifras que ha liquidado fueron "anecdóticas". Posteriormente, este ha llamado "comisión de difamación" a la comisión Koldo, en la que se encuentra compareciendo en estos momentos. El presidente de la comisión ha ordenado que se retiren esas palabras del diario de sesiones por considerarlas "una falta de respeto".
🔴 Sánchez tilda de "circo" la comisión de investigación del 'caso Koldo'
"Le quiero recordar que esto es una comisión de investigación. Este Senado merece un respeto", señalaba el presidente de la comisiónpic.twitter.com/THao9USZAh— Libertad Digital (@libertaddigital) October 30, 2025
Por su parte, el senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo ha calificado el comportamiento de Sánchez de "absolutamente indignante": "Aquí no difamamos, preguntamos".
"No falto al respeto al Senado, he comparecido en varias ocasiones...", el senador de Vox le interrumpe para recordarle que lleva año y medio sin acudir a la Cámara Alta.
"Usted no responde nunca de nada", asegura el senador, que le reprocha la "montaña de corrupción" que tiene sobre la mesa. "Tiene que responde políticamente, esto es la antesala de las responsabilidades judiciales que le vamos a exigir", advierte.
El jefe del Ejecutivo mantiene su actitud desafiante y emplea el sarcasmo en todas sus intervenciones.
La senadora de UPN concluye su intervención acusando a Sánchez de su implicación en la trama. "Es el responsable último, váyase". El presidente recurre otra vez a la burla: "Tengo que responder a otras señorías antes de salir de esta Sala, ¿eso es una pregunta retórica?, concluye.
El líder del PSOE ha asegurado que no conoce a Antxon Alonso, socio empresarial de Santos Cerdán que habría mediado entre los socialistas y EH Bildu; y con el PNV para negociar los apoyos de estos partidos a su moción de censura contra Mariano Rajoy.
🔴 Sánchez "desconocía" que el consejero de Obras Públicas de Navarra es el tío de María Chivite, "no le consta" que Cerdán hablase de obras públicas y afirma que "no conoce" a Antxon Alonsopic.twitter.com/b5aDfHBMVr— Libertad Digital (@libertaddigital) October 30, 2025
El presidente vuelve a recurrir a las evasivas. "¿Qué pacto?", responde desafiante y visiblemente nervioso. "Ya veo que no quiere responder", le reprocha la senadora de UPN.
"¿Usted se considera feminista porque es socialista como Ábalos?", le ha preguntado la senadora Mari Mar Caballero a Sánchez, que ha espetado que no pensaba responder: "No voy a caer en este tipo de preguntas que son capciosas". En este sentido, ha asegurado que el machismo le "repugna" y que lo rechaza.
"Este Gobierno, junto al de José Luis Rodríguez Zapatero han sido los dos más limpios de la historia", ha espetado el líder del PSOE, que tiene a dos secretarios de Organización encausados por supuesta pertenencia a la trama criminal.
"Ábalos fue una persona de mi máxima confianza", ha dicho antes de deshacerse en halagos al que fuera su número dos aseverando que sus cualidades políticas eran "sólidas": "Es una persona elocuente, titulada...". Sobre su entorno personal y sus fiestas con prostitutas, ha dicho que "desconocía" todo ello.
"¿Vamos a estar toda la mañana hablando sobre quién iba en el Peugeot? Pues señoría, depende del día", ha dicho Sánchez chulesco y entre risas". Además, ha desdeñado la función de la comisión en el Senado: "A mí me parece una pérdida de tiempo".
🔴 Sánchez responde a la pregunta: "¿Le acompañaban Koldo, Santos y Ábalos en el Peugeot?"
"Me acompañaron miles de compañeros (...) ¡Pues depende del día!"pic.twitter.com/B7pTyTYlGt— Libertad Digital (@libertaddigital) October 30, 2025
El presidente ha asegurado que no sabe a lo que se referían Koldo, Ábalos y Aldama cuando hablaban de lechugas, chistorras y folios; lenguaje que habría utilizado la trama para hablar de billetes.
El presidente del Gobierno emplea los mismos términos que usó para defender "la honestidad de Santos Cerdán".
🔴 La respuesta de Sánchez a la pregunta: "¿Ha recibido algún pago en efectivo en sobres?" pic.twitter.com/G3GQNxaftC— Libertad Digital (@libertaddigital) October 30, 2025
Es justo la cantidad que limita la ley. El presidente no pudo aclarar en la Ser si había cobrado seguro y el PSOE decía ser incapaz de conocer si el presidente cobró.
"En el PSOE no existen sobresueldos, lo que hacemos los cargos públicos es aportar parte de nuestra remuneración en cargos públicos al partido", ha asegurado el líder del PSOE ante las evidencia de su financiación irregular.
🔴 Sánchez: "En el PSOE no existen sobresueldos. Lo que ocurre es que los altos cargos, como es mi caso, lo que hacemos es aportar parte de nuestro sueldo a la financiación regular de nuestra organización"pic.twitter.com/mexVXGRAvE— Libertad Digital (@libertaddigital) October 30, 2025
El jefe del Ejecutivo se ha enfrentado al presidente de la comisión agradeciéndole "su imparcialidad" después de que este no haya dado paso a una queja que quería mostrar el senador socialista. "Es un sarcasmo", ha añadido posteriormente. Ante esto, Eloy Suarez, ha aclarado que Sánchez es "muy valiente" a sabiendas de que no se puede defender de esas acusaciones.
"Lo que hacemos es pagar parte de nuestros sueldos al PSOE", asegura el presidente. La senadora de UPN avanza en el interrogatorio, muy tenso.
"No hemos mentido", responde desafiante el presidente. "Si dijeron que no cobraron en metálico y ahora sí eso es mentir", le aclara la senadora de UPN. El presidente lee un documento con las gafas para intentar reforzar su declaración.
"El PSOE es un partido que tiene una financiación completamente limpia", ha dicho el presidente del Gobierno, que ha destacado que la financiación de su partido es "absolutamente legal". Así, ha evitado responder a las primeras preguntas si había cobrado en efectivo: "Entiendo que les cueste entender la utilización de dinero negro o dinero en efectivo".
Tras la insistencia de la senadora de UPN, ha espetado que está "convencido" de que, en alguna ocasión ha recibido un sobre en efectivo, si bien, según él, la cantidad no ha superado los 2.000 euros. Además, Sánchez ha asegurado que, para él, es "un placer estar en el Senado" a pesar de haber estado casi dos años sin comparecer en esta cámara.
Caballero vuelve a cortar a Sánchez que responde yendo al ataque. Pedro Sánchez sigue sin aclarar ninguna de las preguntas por las que es interpelado.
Las evasivas de Pedro Sánchez y su negativa a responder fuerzan a Caballero a concluir que "sí ha cobrado". "¿Ve normal pagar estas cantidades en metálico?", avanza la senadora de UPN mostrándole imágenes de los fajos de billetes, recordándole que la Ley antiblanqueo obliga a no pagar más de 1.000 euros en efectivo.
Eloy Suárez exige orden y afea al presidente sus divagaciones. "Agradezco la imparcialidad del presidente de la Comisión", dice Sánchez, y puntualiza que "es ironía". "No va a discutir conmigo aquí, el protagonista es usted, vaya valentía demuestra sabiendo que yo no me puedo defender", le reprocha el presidente.
🔴 El presidente de la comisión del Senado acusa a Sánchez de "abuso": "Entiendo que quiera extender el tiempo"pic.twitter.com/5lvy6Y1g91— Libertad Digital (@libertaddigital) October 30, 2025
"Quiero saber si ha recibido un sobre en efectivo, sí o no", insiste la de UPN. El presidente arranca atacando. "A algunos les cuesta entender el cobro de dinero negro porque algunos lo han utilizado, también esta institución ha utilizado la liquidación de gastos en efectivo", insiste el presidente.
La senadora de UPN corta a Pedro Sánchez ante sus divagaciones. "La financiación del PSOE es muy transparente", asegura el presidente. "¿Ha recibido sobre en metálico?", insiste Caballero. El presidente asegura que "intenta responder con el contexto".
🔴 La respuesta de Sánchez a la pregunta: "¿Ha recibido algún pago en efectivo en sobres?" pic.twitter.com/G3GQNxaftC— Libertad Digital (@libertaddigital) October 30, 2025
"¿Puede aclararnos si ha recibido pago en efectivo en su partido en sobres, sí o no?", es la primera pregunta. Pedro Sánchez responde diciendo que "es un placer estar en el Senado" y "cumplir con mi deber de rendir cuentas" a pesar de que lleva un año y medio sin acudir a la Cámara Alta.
El presidente de la comisión ha dado inicio a la sesión de más relevancia desde que se crease la comisión Koldo. Comienza el Grupo Parlamentario Mixto a preguntar al presidente del Gobierno.
Les acompaña la portavoz del PP en el Senado, Alicia García. Los populares son los últimos en intervenir ya que el orden es de menor a mayor.
El presidente del Gobierno ha llegado a la Cámara Alta a las 8:45 horas. Desde primera hora de la mañana, la expectación ha sido máxima. La entrada a la sala Clara Campoamor, donde se celebra la comisión, ha sido restringida: solo pueden acceder los integrantes de la comisión y los acompañantes del presidente.
A su llegada a la sala, el presidente ha estado acompañado por el asesor de Moncloa, Iván García Yustos.
El presidente del Gobierno ya se encuentra en el Senado, una cámara que no ha pisado desde antes de las anteriores elecciones generales de julio de 2023. La comisión está programada para que empiece a las 9:00 horas.