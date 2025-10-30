Sánchez oculta sus nervios entre burlas, sarcasmo e insultos al Senado

El presidente del Gobierno se está convirtiendo en el protagonista de una de las sesiones más tensas que se recuerdan en una comisión de investigación. Pedro Sánchez ha adoptado la estrategia de tomarse a broma la comparecencia, bromeando e ironizando permanentemente ante las preguntas de los senadores para ocultar su nerviosismo ante las preguntas directas sobre la corrupción.

Pedro Sánchez ha admitido cobros del PSOE en efectivo "de menos de 1.000 euros", justo el límite legal para combatir el blanqueo de dinero. No ha aclarado cuándo se produjeron estos pagos ni ha mostrado documentación alguna para justificar su origen o las cantidades. Tampoco ha sido capaz de aclarar por qué cesó a José Luis Ábalos, limitándose a calificar como "reprochable" la contratación de prostitutas con dinero público.

"Esto es una comisión de difamación", "es un circo", "no sirve para nada", son algunas de las declaraciones más llamativas que ha dejado el presidente del Gobierno, que ha recurrido en varias ocasiones al sarcasmo y ha respondido entre carcajadas al ser interpelado por la financiación irregular de su partido, el caso Belate o los caso de Ábalos y Santos Cerdán. Ha negado que su mujer, Begoña Gómez, "tuviera nada que ver con el rescate de Air Europa".

El duro interrogatorio de UPN

En varios momentos ha protagonizado distintos encontronazos con el presidente de la Comisión, Eloy Suárez, que incluso ha retirado del Diario de Sesiones la expresión "comisión de difamación" por ofensiva y le ha tenido que llamar al orden para que mostrara respeto por el Senado y respondiera a las preguntas que se le estaban haciendo.

El interrogatorio de la senadora de UPN, Mar Caballero, le ha puesto varias veces contra las cuerdas, advirtiéndole de que no venía a dar un mitin sino a responder a preguntas concretas. Ante la exigencia de que respondiera con un "sí" o un "no", el presidente se ha puesto varias veces nervioso sin ser capaz de atinar una respuesta clara.

El presidente ha arremetido en varias ocasiones contra Alberto Núñez Feijóo, Mariano Rajoy o José María Aznar. También, contra Isabel Díaz Ayuso: "Imagínense que mi hermano cobra una comisión de 280.000 euros", ha dicho, precisamente cuando es su hermano, David Sánchez, el procesado, no el de la presidenta madrileña. Está previsto que su alegato final lo dedique a Begoña Gómez, de la que ha dicho que "ya hablaremos de eso".