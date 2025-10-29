El exgerente del PSOE, Mariano Moreno, ha asegurado en sede judicial que los integrantes de la Comisión Ejecutiva Federal del partido, que preside Pedro Sánchez, cobraban también dinero en efectivo en sobres.

Moreno ha comparecido este miércoles como testigo al igual que la trabajadora de la Secretaría de Organización del PSOE, Celia Rodríguez, ante el magistrado del Tribunal Supremo que investiga la Trama Koldo, Leopoldo Puente. Según el último informe elaborado por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Celia Rodríguez era la encargada de entregar los sobres de dinero al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "los testimonios de Mariano Moreno y Celia Rodríguez ante el Supremo han dibujado un presunto sistema de blanqueo por parte del PSOE para encubrir sobresueldos en B. Ábalos, Koldo y Santos Cerdán presentaban tickets y facturas de supuestos gastos y Ferraz se lo liquidaba sin ningún tipo de control, ni comprobación".

"Mariano Moreno ha afirmado que en la caja del PSOE no se manejaban billetes de 500 euros. Además, ha señalado que Koldo cobraba las liquidaciones de gastos y luego las repartía entre Abalos y Santos Cerdán como si fuera el distribuidor", añade.

Las mismas fuentes consultadas por LD señalan que "el exgerente del PSOE ha reconocido que los miembros de la Comisión Ejecutiva Federal del partido que preside Pedro Sánchez también cobraban liquidación de gastos en efectivo. Posteriormente, intentaba matizar que desconocía si realizaban esta práctica todos ellos".

"Las declaraciones de Mariano Moreno y Celia Rodríguez han acreditado que Koldo, Ábalos y Santos Cerdán disponían de grandes cantidades de dinero en efectivo cuyo origen se desconoce y realizaban supuestos gastos que luego eran reintegrados sin preguntas por el Partido Socialista", afirman. Recordamos que el empresario Víctor de Aldama aseguró que entregó grandes cantidades de dinero en efectivo a Ábalos y Koldo, y que éste después se dedicaba a recopilar tickets para intentar justificarlo.

Este martes trascendía un documento aportado por el PSOE al Supremo. Dicho escrito revelaba que la formación sacó cerca de un millón de euros en efectivo del banco desde que Pedro Sánchez llegó a la Secretaría General del partido en mayo de 2017.

Las supuestas liquidaciones de gasto efectuadas para Ábalos, Koldo, el ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán y el ‘equipo de Secretaría de Organización’, sumaban un montante de unos 190.000 euros. Del total de los 940.388 euros sacados en efectivo, el escrito no aclara a quién o a quiénes fueron a parar los 750.000 euros restantes.

