El PSOE se ha anticipado a las previsibles reclamaciones judiciales de documentación y ha presentado un documento contable donde se puede apreciar que el partido movió un millón desde 2017 en pagos en metálico. La supuesta explicación a una cuantía que rondaría una justificación de gastos diaria de cerca de 400 euros —incluidos festivos— durante siete años pasa por decir que con esa fórmula se pagaban todo tipo de gastos. Hay que recordar que, según la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, ese tipo de pagos era excepcional -por lo visto la excepcionalidad alcanzaba a todo tipo de gastos-. Pero, al margen de ello, algunos de los pagos en sobres localizados por la UCO no encajan con el documento del PSOE puesto a disposición judicial.

Tal y como ha podido comprobar Libertad Digital, uno de los pagos comprobados por la UCO y fotografiado con el sobre del PSOE con la anotación escrita de la cuantía de 826,73 euros no figura en la contabilidad entregada. En el cuadro de pagos en metálico a Ábalos en 2019 (página 19 del documento al que ha tenido acceso este diario) no aparece el pago de los 826,73 euros en el sobre que figura en el folio 108 del informe de la UCO a fecha del 3 de octubre. De hecho, en 2019 figuran varios pagos pero no ese. Hay uno de 1.183,29 euros en marzo, otro de 321,29 en junio y uno más de 1.074,40 en octubre. Pero no aparece el fajo con el sobre fotografiado por la UCO.

No es el único dato llamativo de ese documento del PSOE. El informe recoge pagos en metálico hasta noviembre de 2024. Un mes antes del último congreso federal del PSOE. Santos Cerdán no cobró en ese momento por las mismas funciones que previamente había realizado Ábalos. Pero sí hubo más de 30.000 euros de pagos en metálico que no identifican al receptor. ¿Quién los recibió?

70.500 euros en pagos en 2022

Hay más: el PSOE aseguró que Cerdán había eliminado el sistema de pagos en metálico en 2021, que lo recuperó en 2023, y ha admitido que Cerdán también cobró por esa vía en 2024. No en el último mes antes del congreso federal, pero, como ya se ha señalado, ese mes de noviembre de 2024 el partido pagó en metálico 30.000 euros a alguien sin especificar. Pero, por el camino y en el supuesto parón de los pagos en metálico, el documento recoge nada menos que 70.500 euros en pagos en 2022 cuando, según el PSOE, Cerdán había paralizado ese tipo de pagos.

Más datos llamativos: En España, la prohibición de pagos en efectivo superiores a 1.000 euros entre empresarios o profesionales entró en vigor el 11 de julio de 2021, con la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Fueron las denominadas normas antiblanqueo. Y en el cuadro enviado por el PSOE aparecen pagos superiores a esa cantidad a Santos Cerdán después de la aprobación de dicha ley. Por ejemplo, en septiembre de 2023 uno de 1.072,60 euros y en enero de 2024 otro de 1.587,20 euros.