Los pedidos de billetes delatan al PSOE: "folios" de 50 euros de 400 en 400 pero ni una de las chistorras citadas

El PSOE ha presentado un documento contable donde se puede apreciar que el partido movió un millón desde 2017 en pagos en metálico. Según la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, ese tipo de pagos era excepcional –por lo visto la excepcionalidad alcanzaba a todo tipo de gastos, tal y como afirman ahora ante semejante volumen de dinero–.

Pero, al margen de ello, resulta que algunos de los pagos en sobres localizados por la UCO no figuran en el documento del PSOE, hay cerca de 750.000 euros pagados en metálico a sujetos genéricos y, para colmo, resulta que las órdenes de pedido de billetes del PSOE, firmadas por la tesorera de la formación no recogen ni una chistorra, ni soles, ni lechugas. Entonces, ¿por qué las menciones de la trama hablaban permanentemente de esos billetes –de 500, 200 y 100 euros–?

Órdenes que no explican la "trama de las chistorras"

Libertad Digital ha accedido a las órdenes de pedido de billetes de Ferraz. Se trata de solicitudes de remesas de dinero en las que se especificaba cuántas unidades de cada tipo de billete querían. La firma estampada era la de la gerente o tesorera, Ana María Fuentes. La misma que no supo explicar cómo acababan los billetes en los cajones de las secretarias que los repartían pidiendo, por favor, que los cargos vinieran a por los billetes porque no querían tener "tanto dinero en los cajones".

Esas órdenes de pedido de billetes, por ejemplo, la firmada el 22 de noviembre de 2022, reclamaba el envío de "400 billetes de 50 euros = 20.000 euros; 100 billetes de 20 euros = 2.000 euros; 100 billetes de 10 euros = 1.000 euros; 100 billetes de 5 euros = 500 euros".

El texto de ese documento especifica que salen de una cuenta corriente del partido: "Por la presente, les solicitamos nos envíen la cantidad de 23.500,00 euros en efectivo, con fecha 29 de noviembre de 2022 a nuestra sede sita en la calle Ferraz, número 70, con cargo a nuestra cuenta corriente número ESXXXXXXXXX".

Pues bien, en ninguna de esas peticiones de billetes figuran los de 500 euros, 200 euros o 100 euros, que son, causalmente, los más mencionados en las conversaciones de la trama para hablar de los pagos en metálico. Traducido: que ninguno de esos pedidos de billetes da explicación a la famosa cadena de pagos en chistorras, soles o lechugas, tal y como mencionaban los integrantes de la trama del PSOE.

Pagos que no figuran en la contabilidad oficial

Además de todo ello, el PSOE sacó cerca de un millón de euros en efectivo del banco desde que Pedro Sánchez llegó a la Secretaría General del partido en mayo de 2017. Según refleja el documento de la supuesta contabilidad del PSOE, la formación que preside Pedro Sánchez sacó en efectivo del banco un total exacto de 940.388 euros entre marzo de 2017 y diciembre de 2024. El presente año 2025 aún no ha sido computado.

Pero el documento es totalmente incompleto, puesto que sólo menciona las supuestas liquidaciones de gasto efectuadas para Ábalos, Koldo, Santos Cerdán y el 'equipo de Secretaría de Organización', por un montante de unos 190.000 euros. De los 940.388 euros sacados en efectivo del banco que reconoce el PSOE, el escrito no aclara a quién o a quiénes fueron los 750.000 euros restantes.

Además, tal y como ha podido comprobar Libertad Digital, uno de los pagos certificados por la UCO y fotografiado con el sobre del PSOE con la anotación escrita de la cuantía de 826,73 euros no figura en la contabilidad entregada. En el cuadro de pagos en metálico a Ábalos en 2019 (página 19 del documento al que ha tenido acceso este diario) no aparece el pago de los 826,73 euros en el sobre que figura en el folio 108 del informe de la UCO a fecha del 3 de octubre. De hecho, en 2019 figuran varios pagos pero no ese. Hay uno de 1.183,29 euros en marzo, otro de 321,29 en junio y uno más de 1.074,40 en octubre. Pero no aparece el fajo con el sobre fotografiado por la UCO.

Contradicciones en las fechas y las normas

No son los únicos datos llamativos de ese documento del PSOE. El informe recoge pagos en metálico hasta noviembre de 2024. Un mes antes del último congreso federal del PSOE. Santos Cerdán no cobró en ese momento por las mismas funciones que previamente había realizado Ábalos. Pero sí hubo más de 30.000 euros de pagos en metálico que no identifican al receptor.

Hay más: el PSOE aseguró que Cerdán había eliminado el sistema de pagos en metálico en 2021, que lo recuperó en 2023, y ha admitido que Cerdán también cobró por esa vía en 2024. No en el último mes antes del congreso federal, pero, como ya se ha señalado, ese mes de noviembre de 2024 el partido pagó en metálico 30.000 euros a alguien sin especificar. Pero, por el camino y en el supuesto parón de los pagos en metálico, el documento recoge nada menos que 70.500 euros en pagos en 2022 cuando, según el PSOE, Cerdán había paralizado ese tipo de pagos.

Más datos llamativos: En España, la prohibición de pagos en efectivo superiores a 1.000 euros entre empresarios o profesionales entró en vigor el 11 de julio de 2021, con la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Fueron las denominadas normas antiblanqueo. Y en el cuadro enviado por el PSOE aparecen pagos superiores a esa cantidad a Santos Cerdán después de la aprobación de dicha ley. Por ejemplo, en septiembre de 2023 uno de 1.072,60 euros y en enero de 2024 otro de 1.587,20 euros.