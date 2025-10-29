Moncloa monitoriza a los senadores del PP en la comisión Koldo para dar munición a Sánchez

Pedro Sánchez protagoniza este jueves una imagen histórica: un presidente en activo investigado en una comisión parlamentaria. Acudirá al Senado para responder por los escándalos de corrupción que le rodean. Moncloa prepara la cita a conciencia para convertirla en una pelea política y que el presidente salga victorioso frente al PP. En el punto de mira, los senadores que podrían interrogarle.

Según ha podido saber Libertad Digital, senadores del PP tienen constancia de que la maquinaria del Gobierno trabaja para intentar destapar posibles trapos sucios. Recuerdan que el ministro Óscar Puente trajo a la comisión Koldo, cuando compareció, varios dosieres con información sobre miembros del partido de Feijóo, que exhibió como amenaza contra sus Señorías. Las cloacas del PSOE ya buscaron trapos sucios incluso de jueces, fiscales y agentes de la UCO.

Uno de los afectados sería Alejo Miranda, que suena para ser quien se enfrente a Sánchez. El Confidencial publicó que su móvil ha sido hackeado más de una treintena de veces desde que se constituyó la Comisión Koldo y dejó de sufrir ataques justo cuando se destapó el caso de las cloacas del PSOE que implican a Leire Díez y Santos Cerdán.

"Cientos de asesores de Sánchez están preparando su comparecencia rastreando la vida de los senadores del PP para intimidarlos", denunció el pasado viernes la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, que acusó a "un destacado sanchista" de amenazar a un senador. Se trata de Pedro Luis Egea, tesorero de la asociación Bancal de Rosas, clave en la financiación de las primarias del PSOE que auparon al presidente a la secretaría general del partido. La víctima, Salvador Foronda.

Egea escribió en X un post para pedir a la Ser, Eldiario e InfoLibre "investigar los métodos" de Foronda, encargado de rastrear las más de 400 cuentas del PSOE y que ha dirigido los interrogatorios sobre la financiación irregular del PSOE. Días después de ese mensaje, la emisora de radio publicaba una noticia sobre otro senador de la Koldo, Alfonso Serrano, y su jefe de gabinete. El nombre de Serrano ha sonado para interrogar a Sánchez.

"No es un hecho aislado", denunció la portavoz del PP en el Senado al hablar sobre lo ocurrido con Foronda, advirtiendo de que "no nos callaremos a pesar de las amenazas". Se desconoce quién realizará las preguntas al presidente, pero se sabe que será uno de los 17 miembros de la Comisión Koldo, con Alejo Miranda y Rocío Dívar como favoritos. Tener información para el cara a cara puede ser determinante para los objetivos del Gobierno, que intentará dar la vuelta a la situación comprometida en la que se encuentra Sánchez.

El séquito del presidente

El presidente acudirá a la Cámara Alta acompañado del ministro de Justicia, Félix Bolaños, del diputado Rafael Simancas y un miembro del gabinete de presidencia, Iván García Yustos. Según trasladan fuentes del Gobierno, acude "con la máxima normalidad", llegando a comparar el interrogatorio con la sesión de control. "Serán 6 horas en lugar de media", ironizan desde Moncloa.

"Va a ser una sesión muy dura y muy sucia", aseguran desde el Gobierno, donde descartan que Sánchez exhiba documentación alguna. Admiten, de hecho, "no tener los tickets" que acrediten pagos en efectivo, y eluden concretar detalles sensibles, como el volumen del dinero que Sánchez habría recibido del partido como él mismo reconoció. Aun así, insisten en negar cualquier indicio de financiación irregular. "Ya no podemos demostrar nada más", rematan.

Las preguntas del PP

El PP centrará el interrogatorio en la financiación irregular del PSOE, después de que se conociera el reparto de sobres con dinero en efectivo entre José Luis Ábalos y Santos Cerdán. ¿Quiénes cobraron con este método? ¿dónde están los tickets y resguardos bancarios que justifiquen esos pagos? ¿el origen del dinero utilizado? son algunos de los interrogantes que siguen sin respuesta. El Delcygate o la situación de Begoña Gómez también se abordarán en los 50 minutos de tiempo que dispone cada grupo.

El presidente tiene la obligación de decir la verdad o, de lo contrario, podría cometer un delito penal de falso testimonio. Puede también optar por no responder o hacerlo con evasivas, lo que trasladaría la imagen de que oculta algo por lo que se espera que entre en el cuerpo a cuerpo con los senadores. El PP no desvelará quién será el encargado de hacerle las preguntas hasta el mismo momento en el que arranque la sesión para evitar, precisamente, que Sánchez juegue con una ventaja que ya intenta ganarse con otros métodos.