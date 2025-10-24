Las sucesoras de Ábalos y Cerdán, acorraladas por la Caja B: el PP cita a la cúpula del PSOE en el Senado

El Partido Popular sigue calentando la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado y ha anunciado que llamará a declarar a la actual secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, y a su adjunta, Anabel Mateos, después de las declaraciones este jueves de los gerentes del PSOE. Torró es la persona que sustituyó a Santos Cerdán cuando fue destituido.

La formación de Alberto Núñez Feijóo pretende conocer si ha mantenido el sistema de pago en sobres con dinero en efectivo que implantaron sus antecesores. Así lo ha anunciado la portavoz en la Cámara Alta, Alicia García, que ha denunciado un "sistema opaco" que podría estar aplicándose actualmente dada la "falta de transparencia" de los socialistas. "La comparecencia de Sánchez no es el final de esta comisión", ha advertido.

Ambas deberán comparecer después de que lo haga el secretario general del PSOE, y presidente del Gobierno. En próximos días el PP desvelará la fecha. La declaración de Sánchez tendrá lugar el próximo jueves 30 de octubre, después de que declaren en el Tribunal Supremo el día anterior el exgerente Mariano Moreno, y la secretaria, Celia Rodríguez. Ambas citaciones arrojan todavía más dudas sobre la posible financiación irregular del PSOE.

"Sánchez okupó Ferraz y la Moncloa", ha dicho tajante García, después de que la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes, no haya sido capaz de aclarar si el presidente cobró en efectivo, arrojando todavía más dudas al respecto de la financiación irregular del partido. El propio presidente admitió que "alguna vez" había cobrado por ese método, en un intento por restarle importancia asegurando que los pagos en efectivo son legales.

Se investiga, sin embargo, no sólo el abono de cantidades procedentes de una caja B, sino, sobre todo, el origen de tales cantidades de dinero, especialmente después de que la empresaria Carmen Pano confesara haber llevado bolsas con billetes a la sede de Ferraz por valor de 90.000 euros.