Feijóo ensaya con Sánchez el interrogatorio del Senado y Nogueras amenaza al presidente: "Es hora de hablar del cambio"

La sesión de control al Gobierno ha vuelto a estar marcada, un día más, por la corrupción. El presidente del PP ha logrado esta vez arrancarle una respuesta a Pedro Sánchez a cuenta de las dudas sobre la financiación irregular del PSOE, que ya investiga el Tribunal Supremo. "Desde que es secretario general del PSOE, ¿se ha financiado ilegalmente, sí o no?", le preguntaba directamente Alberto Núñez Feijóo, a lo que el jefe del Ejecutivo respondía con un escueto "no".

El líder de la oposición le recordaba, no obstante, que respaldó hasta en dos ocasiones a Santos Cerdán poco antes del informe de la UCO que provocó su caída. Una forma de anticipar que la palabra de Sánchez carece de valor, incluso cuando niega de forma tajante que haya habido financiación irregular en el PSOE. "Siempre que le pregunto por la corrupción me responde que la economía va bien", le reprochaba Feijóo, provocando así al presidente que, efectivamente, recurría también a su discurso sobre la economía.

La amenaza de Junts

La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, interpelaba también a Sánchez para reprocharle la corrupción, nombrando la financiación irregular o la prostitución, reprochándole que los impuestos de los catalanes vayan para eso. "Menos hablar del cambio de hora y más hablar de que es la hora del cambio", le advertía en su pregunta al presidente.

Sánchez obviaba la amenaza y se centraba en prometer más ayudas a Cataluña, además de presumir de "ayudar a los autónomos", a pesar de la subida anunciada que después tuvo que reducirse ante el revuelo generado. El presidente defendía, además, el cambio de horario propuesto en Europa.

Un tono muy suave que Sánchez empleaba también con la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, que exigía al Gobierno aplicar la Ley de Memoria Democrática hablando de "ultras", "fachas" y "nazis" o "encapuchados". A lo que el presidente elogiaba el legado de José Luis Rodríguez Zapatero por la primera Ley de Memoria Histórica, anunciando que en noviembre se publicará un listado de símbolos franquistas para eliminarlos.

Montero defiende a Bildu y ataca al PP

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, recogía el rifirrafe en su turno de interpelación a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para denunciar "la vergüenza" que supone para la Cámara oír a Bildu hablando de memoria, y salía en defensa de Aizpurua asegurando que "es una representante de los ciudadanos", y acusaba al PP de no respetar la democracia.

La tensión iba en aumento hasta el punto de que Muñoz tenía que pedir a la presidenta de las Cortes, Francina Armengol, que aplacara a la bancada socialista porque estaban profiriendo insultos. Una petición que caía en saco roto y, a pesar de la cual, la portavoz del PP volvía a salir en defensa de las víctimas del terrorismo, a lo que Montero respondía con su habitual mantra: "Cuando no tienen argumentos utilizan a las víctimas del terrorismo", decía.