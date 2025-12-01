Todas las irregularidades del PSOE que apuntan a su financiación ilegal

La Fiscalía Anticorrupción detalla en un escrito remitido al magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno todas las irregularidades cometidas por el PSOE con sus gastos internos y que apuntan a una presunta financiación ilegal de la formación de Pedro Sánchez.

El fiscal Anticorrupción Luis Pastor describe en un escrito, al que ha tenido acceso Libertad Digital, las prácticas extrañas e incomprensibles que hacía el Partido Socialista para pagar los gastos a sus cargos orgánicos en efectivo. Una de ellas, era la de pagar a una empresa de seguridad para que llevara dinero en metálico a la sede nacional de la formación socialista, en la madrileña calle de Ferraz. Todo ello, cuando podía abonar los gastos más comodamente y de forma gratuita por transferencia bancaria.

Sin embargo, esta no era la única práctica en el PSOE que pone en duda a la Fiscalía Anticorrupción, sino que era varias sobre las que expresa sus dudas. En primer lugar, destaca que el partido no ha explicado "de manera suficiente quién era la persona y cuál era el procedimiento mediante el que se comprobaba, en su caso, las facturas presentadas". Es decir, que el partido del que Santos Cerdán y José Luis Ábalos han sido secretarios de Organización no comprobaba que las facturas que se presentaban los cargos orgánicos fueran ciertas ni quién las había pagado.

Simplemente, según desliza Anticorrupción, se aportaban una serie de facturas cuyos importes se sumaban y se pagaba en un sobre en efectivo. Además, ese sobre no tenía ni si quiera que ser recogido por la persona que aportaba los gastos, sino que "la sola firma del Sr Ábalos Meco justificaba la procedencia de la devolución del gasto sin necesidad de ninguna comprobación sustancial posterior".

En este sentido, asevera "que tampoco se comprobaba si la persona que reclamaba la devolución de los gastos era quien efectivamente los había hecho". Ni tampoco, profundiza, se comprobaba si los pagos a los que hacían referencia los tickets presentados había sido pagados en metálico o por intermediación bancaria.

Este último hecho es de relevancia, ya que, como apunta Anticorrupción, si los gastos era pagados en metálico ese dinero podría proceder de fondos ilícitos conseguidos mediante los negocios de la trama Koldo. Así, podrían haber estado pagando con mordidas ilegales los gastos para después recibir dinero legal del PSOE. En este caso, el sistema de financiación de Ferraz habría servido como una lavadora de dinero negro procedente de la trama. "Máxime cuando, al parecer, una persona podía encargarse de gestionar la liquidación de gastos efectuados no por él sino por terceros", apostilla.

El dinero provenía de subvenciones públicas

Además, destaca la alta cuantía que habría venido a parar en efectivo a Ferraz procedente del banco: un millón de euros en cinco años. Ese dinero procedía, en su mayoría, de las subvenciones públicas que reciben las formaciones políticas; por lo que, si fuese cierta la hipótesis anteriormente planteada, la trama Koldo habría estado lavando dinero ilíicto con fondos provinientes del erario público.

En este sentido, agrega que el PSOE también recibe donaciones privadas, generalmente, por conducto bancario; pero que también se han detectado operaciones en ocasiones que realizaban estas donaciones con dinero en metálico. Un tipo de donaciones cuya procedencia es más complicada de detectar, ya sea legal o ilegal.

El estudio de los documentos recabados durante la instrucción del caso ha apuntado a que, si bien algunos de los pagos en metálico estaban contabilzados en caja y su procedencia venía de la cuenta bancaria, si existieran otros ingresos en metálico distintos a los contabilizados, estos no habrían quedado reflejados. En este punto, Fiscalía subraya que los empresarios vinculado a la trama Víctor de Aldama y Carmen Pano han declarado haber entregado dinero en metálico al PSOE en Ferraz.

Actividades "potencialmente delictivas"

Por todo ello, el fiscal recoge "una serie de incógnitas que deben ser despejadas, tras practicarse la investigación correspondiente, en la medida en que pudieran denotar la eventual existencia de conductas o actividades irregulares, e incluso potencialmente delictivas". Unas incógnitas por las que pedía al juez Ismael Moreno que pidiese al PSOE el registro de todos los pagos en metálico que el partido ha hecho entre los años 2017 y 2024; una providencia que el magistrado ha aceptado.

Anticorrupción también pedía un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se contega los mensajes, tanto escritos como de voz, así como documentos que hagan referencia a la operativa del pago de los gastos.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com