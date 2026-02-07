Segundo Martínez es un policía jubilado. O mejor dicho, lo era. O quizás nunca lo fue. Sea como fuere, la llegada de Pedro Sánchez al poder le devolvió a la primera línea. Y es que a día de hoy todavía se habla de la purga que el actual ministro Fernando Grande Marlaska llevó a cabo en 2018 en el Ministerio de Interior gracias a la estimada colaboración de Martínez. El PSOE comenzaba a colonizar las instituciones. La sombra de la sospecha se alarga ahora de manera creciente sobre este sujeto debido a su papel determinante en los movimientos del expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Nuestro diario es de los pocos que han publicado acerca de su perfil. Retirado de manera oficial en 2017 tras una larga carrera en el cuerpo, desempeñó un rol destacado en los gobiernos de Zapatero como jefe de seguridad en La Moncloa, posición que le permitió tejer una amplia red de contactos tanto en el ámbito político como policial.

Tras su jubilación, Segundo Martínez habría pasado al sector privado, ocupando cargos relacionados con la seguridad de la multinacional tecnológica china Huawei en España. En ese contexto se le sitúa como figura que podría haber influido en la firma y continuidad de contratos sensibles entre Huawei y organismos del Estado, incluidos servicios de almacenamiento de comunicaciones policiales y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Este asunto fue desvelado por nuestro director adjunto Carlos Cuesta en julio del pasado año.

La reunión de Zapatero con el "gigante chino"

Con este contexto, la información gráfica que aporta este sábado El Confidencial adquiere especial relevancia. En las imágenes aportadas, se puede ver al expresidente del Gobierno Zapatero y a Segundo Martínez saliendo de un restaurante asiático en el que mantuvieron un encuentro con directivos de Huawei. El local en cuestión se ubica en la calle Castelló, 117. Entre los asistentes se encontraba, según fuentes internas de la compañía, Eric Li, consejero delegado de Huawei España. La fotografía del momento corresponde al 17 de enero de 2022. La fecha es importante ya que por aquel entonces, el Ejecutivo de Pedro Sánchez preparaba el real decreto-ley 7/2022, aprobado en marzo de ese año, que incorporaba la posibilidad de excluir a proveedores considerados de "alto riesgo" de las redes 5G.

Aunque la norma dotó a Moncloa de herramientas legales para vetar a Huawei, este extremo nunca ha llegado a producirse, siendo España uno de los pocos países occidentales que no ha sancionado a la tecnológica china pese a las presiones de Estados Unidos y la Unión Europea. La pregunta sobre el rechazo a aplicar la sanción es evidente y los lazos de Zapatero pueden ser la respuesta. Esta postura ha motivado una reciente advertencia de Bruselas, que ha dado a España un plazo de 36 meses para excluir a proveedores de terceros países considerados de riesgo.

El contexto se agrava por las investigaciones que rodean a Huawei en distintos países. La compañía ha sido señalada por presuntos vínculos con el espionaje chino y se ha visto implicada en causas judiciales internacionales, incluida una reciente operación policial en Bélgica contra su cúpula europea por supuestos sobornos a eurodiputados. Un escenario que vuelve a situar bajo escrutinio las relaciones entre la multinacional china y figuras clave del poder político español. Y en este entramado vuelve a destacar la figura de Segundo Martínez, un alfil en el tablero de ajedrez dispuesto por Zapatero en el que juega a dos bandas.