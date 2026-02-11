El Teide registra una señal sísmica inédita en las últimas dos décadas

El sistema volcánico de Tenerife ha captado la atención de los expertos tras la aparición de un fenómeno acústico y vibratorio hasta ahora desconocido. Itahiza Domínguez, director del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en las islas, confirmó este martes el hallazgo de una señal de pulsos sísmicos detectada al oeste de Las Cañadas.

Lo que hace extraordinario este registro es su carácter novedoso: según los técnicos, es la primera vez que se detecta una vibración de este tipo desde que se instaló la instrumentación avanzada hace más de veinte años.

Detalles del fenómeno y reunión de urgencia

La señal anómala se manifestó de forma continua durante aproximadamente 90 minutos, concentrándose principalmente entre las 08:45 y las 10:15 de la mañana. Esta "vibración diferente" motivó una convocatoria extraordinaria del comité científico del Pevolca para analizar si este comportamiento suponía un cambio en el riesgo volcánico de la isla.

Sin riesgo de erupción inminente

A pesar de la excepcionalidad del hallazgo, las autoridades han sido tajantes al pedir calma a la ciudadanía:

Estado actual: El IGN asegura que "no hay visos de erupción a corto o medio plazo".

Antecedentes: Si bien la actividad se considera anómala desde el año 2023 debido a ciertos niveles de gases y deformaciones del terreno, estos parámetros se mantienen estables y sin cambios bruscos respecto a lo registrado el año pasado.

Diagnóstico: Los expertos definen los eventos como "señales de baja frecuencia", pero insisten en que, tras la reunión del comité, el mensaje oficial es de absoluta tranquilidad.

La vigilancia se mantiene constante, pero por ahora, el pulso del Teide parece ser simplemente una nueva variante dentro de un proceso de actividad que los científicos ya monitorizaban de cerca.