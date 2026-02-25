El marido de la juez de la dana llegó a tomar declaración en solitario porque ella "estaba hasta arriba de trabajo"

"Era verano cuando me empiezan a llegar rumores de lo del marido y decido preguntar en uno de los grupos de whatsapp de gente de mi pueblo". Así empieza el relato de Juanjo Monrabal, uno de los querellantes contra la juez de la Dana, Nuria Ruiz Tobarra.

En esos mensajes, a los que ha tenido acceso Es la Mañana de Federico, no sólo se afirma que el marido de la magistrada, Jorge Martínez Ribera, estuvo presente en la instrucción si no que, en al menos una ocasión, llegó a tomar declaración en solitario a los comparecientes porque la juez "estaba hasta arriba de trabajo".

Meri García Villanueva y su hermano también identifican a Jorge Martínez Ribera en su declaración en los días 24 de enero y 14 de febrero de 2025. "En mi declaración él estaba -señala Meri- Yo no en ese momento no sabía que era el marido de la jueza, ni muchísimo menos. Pero sí que estaba presente, nos hacía preguntas y le decía "anota esto".

Otro de los denunciantes también constata que intervino de forma activa en el interrogatorio y que se situaba "detrás de la juez supervisando la transcripción" y pidiéndole anotaciones concretas.

Filtraciones en tiempo real

A esto hay que sumar que la magistrada era conocedora de que uno de los abogados de la "Asociació de Juristes Valencians" estaba filtrando a los medios audios manipulados, tomados en el interior de la sala, durante las declaraciones. En concreto, durante la de Salomé Pradas, el día 11 de abril de 2025 y durante la de Pilar Bernabé el 14 de abril de 2025.

En la querella consta que el letrado, Joaquín Esteve Esteve, acompañaba los mensajes que contenían esas filtraciones con comentarios jocosos. En uno de ellos desvela que una de las interrogadas "acaba de decir que Mazón es un Ninot de falla jajajja". Esto coincide con el calificativo que emplea en la sala la Delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

Y no sólo eso: Durante la vista, el letrado comprueba en su portátil en tiempo real cómo los medios van recogiendo esas filtraciones.

De esta manera, queda constancia del delito de revelación de secretos por parte del magistrado y de la "complicidad" de la que goza "por parte de la juez" y de su marido puesto que él también estaba presente cuando la magistrada es informada, con pruebas físicas de lo que estaba sucediendo.

Esto ocurre el 14 de abril. Sin embargo, 9 de enero de este mismo año, se vuelve a registrar otra filtración de un audio manipulado de una de las intervenciones y se vuelve a poner en conocimiento de la juez, sin que ésta actúe al respecto.

Es por esto que en la querella también se le atribuye el delito de permitir "una permanente y tendenciosa filtración de contenido con el fin de crear un juicio paralelo en la opinión pública que desvíen la atención de los hechos puniblemente relevantes"

Freno a la implicación del Gobierno

Meri asegura que si se han decidido a denunciar es porque quieren "un proceso limpio, claro y en el que cada uno asuma la responsabilidad de lo que hizo o no hizo"

De aquí también se desprende que, durante los interrogatorios "la magistrada cercena cualquier cuestión que pretenda investigar nexos de responsabilidad penal" que pueda apuntar a la Administración del Estado.

Es por esto que las 4 víctimas denunciantes consideran que "hay una injerencia probada en el proceso" por la que "se debe dejar nula la instrucción, incapacitar a la magistrada y estudiar la condena pertinente tanto para ella, como para su marido".

A ambos se les atribuyen los delitos de coacciones, revelación de secretos, usurpación de funciones públicas, prevaricación, encubrimiento y omisión del deber de perseguir delitos.

El Consejo General del Poder Judicial abrió hace dos meses una investigación contra la magistrada por «sesgo» e «intromisión» de su marido sin que se haya producido resolución alguna.