¿Qué es el espacio Schengen y qué pasaría si España quedara fuera?

Imagina que Europa fuera un solo país gigantesco donde pudieras viajar de punta a punta sin tener que enseñar tu pasaporte ni pasar por aduanas. Básicamente, eso es el Espacio Schengen.
Es un acuerdo entre varios países europeos que decidieron eliminar los controles en sus fronteras interiores. Gracias a esto, cualquier persona que se encuentre legalmente dentro de este territorio puede cruzar de un país a otro libremente, como si cruzaras de Zaragoza a Madrid.
¿Qué países lo componen?
Actualmente (en 2026), el Espacio Schengen está formado por 29 países. Es importante destacar que "Espacio Schengen" y "Unión Europea" no son lo mismo: hay países de la UE que no están en Schengen (como Irlanda o Chipre) y países que no están en la UE pero sí en Schengen (como Suiza o Noruega).
- 25 países de la Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía y Suecia.
- 4 países de fuera de la UE: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.
¿Qué supondría que nos expulsaran del Espacio Schengen?
Si por algún motivo España fuera expulsado o suspendido del Espacio Schengen, las consecuencias se notarían en el día a día, aunque seguiríamos siendo parte de la Unión Europea. Esto es lo que ocurriría:
- Vuelven los controles fronterizos: Para ir a Francia en coche o volar a Italia, tendrías que pasar por el control de policía y enseñar tu DNI o pasaporte, como se hace ahora si viajas al Reino Unido o a Estados Unidos.
- Colas y retrasos en los viajes: Los aeropuertos tendrían que reestructurar sus terminales para separar los vuelos que antes eran "nacionales" (Schengen) y someter a todos los pasajeros a controles, lo que implicaría llegar con mucha más antelación.
- Golpe al transporte de mercancías y exportaciones: Esto sería lo más grave para la economía. Los miles de camiones (por ejemplo, los que exportan fruta o verdura española) tendrían que parar en la frontera de los Pirineos para pasar controles aduaneros y policiales. Los retrasos encarecerían los productos y afectarían a la competitividad.
- Turismo afectado: Los turistas europeos que vienen a España podrían enfrentarse a largas colas en los aeropuertos españoles a su llegada y salida, lo que haría el destino un poco menos atractivo y cómodo frente a otros países que sigan en Schengen.
- Impacto en los trabajadores transfronterizos: Las personas que viven en un país pero cruzan a diario la frontera para trabajar en otro perderían muchísimo tiempo en controles policiales todos los días.