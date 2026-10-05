El quinquilino de la Moncloa ha decidido anticipar unos meses las elecciones y enarbolar la bandera de las jubiladas desahuciadas, de las pobres ancianas machacadas por el heteropatriarcado inmobiliario. Pues vale. Pedro Sánchez, genio y figura, ha convertido una declaración institucional para convocar comicios en un mitin que su ministro de X, Óscar Puente, ha resumido en estos términos: "Votar con V de vivienda o con B de buitre. Esa es la disyuntiva". Se veía venir desde el momento en el que el quinquilino ordenó a sus medios un despliegue sin precedentes para tapar con un lanzamiento en el Retiro de Madrid el desahucio de toda Ceuta, el abandono a su suerte de 85.000 españoles traicionados.

El uso de la Moncloa en el anuncio electoral vendrá acompañado del abuso de la Diputación Permanente del Congreso para aprobar los dos decretos tumbados por la mayoría de la Cámara Baja el pasado viernes. Otra evidencia de que nuestro fenómeno ignora a conciencia las más elementales normas democráticas. La Diputación Permanente está compuesta por 69 diputados, 35 afectos al sanchismo y 34 en contra, lo que le permitirá, con el indispensable concurso del elemento del PNV, sacar adelante los dos decretos Maricarmen. Otra trampa del tipo que ha sido incapaz de presentar un solo presupuesto en toda la legislatura. O mejor, una más del colega que ha logrado gobernar más de tres años sin unas cuentas públicas aprobadas por las Cámaras. Todo un hito antidemocrático.

Sánchez puede equivocarse, pero no acostumbra a dar puntada sin hilo. Que haya decidido anticipar las elecciones con todas las encuestas en contra, con un pedazo de España bajo la bota marroquí, con su ley de nietos varada en el Tribunal Supremo y con su mujer pendiente de un juicio con jurado resulta tan sospechoso como todo lo que hace este personaje. En el líder socialista siempre hay gato encerrado y muy altas posibilidades de que acontezca una tragedia en forma de pandemia, apagón, gota fría, invasión o cosas peores. Con toda seguridad dispone de un as en la manga, un comodín en la recámara y un plan para condicionar los comicios, pervertir los resultados y quedarse a vivir en la Moncloa mientras concluye su obra magna, la conversión de España en la Venezuela del sur de Europa.

Harían bien en el PP y Vox en activar todas las alarmas. No va a ser fácil derrotar a un Pedro Sánchez capaz de todo. Recuérdese que Koldo García fue el custodio de sus avales en unas primarias del PSOE y Leire García la responsable del voto por correo en unas generales. O que él mismo fue sorprendido manipulando una urna en Ferraz. Avisados estamos.