Un juez desvela la "anomalía" del Defensor del Pueblo al recurrir a Pumpido la Ley de Nietos: "Nunca había pasado esto"

Fernando Portillo, magistrado, ha estado en La Noche de Cuesta de esRadio para analizar el inédito recurso del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, al Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido para salvar el voto de la Ley de Nietos. El TC tiene que decidir si se admite o no se admite ese recurso por parte del Defensor del Pueblo y estimar o no estimar esa medida cautelarísima de suspender lo que el Tribunal Supremo ha suspendido, pero lo que ha querido destacar Portillo es que "el Defensor del Pueblo solamente ha puesto en toda su historia democrática once recursos de amparo y nunca ha pedido una medida cautelarísima. Estamos ante algo muy, muy excepcional", ha alertado.

Portillo ha apuntado que tiene "bastante sustento" el informe que se ha filtrado del propio Tribunal Constitucional, de los letrados, sobre que ni siquiera tiene que admitir a trámite este recurso de amparo, "Primero porque dice la ley que las medidas cautelares las puede presentar el que pudiera ser perjudicado por el paso del tiempo. No hay duda de que el recurso de amparo lo puede presentar el Defensor del Pueblo en este caso, porque tiene una legitimación excepcional que la ley le permite y en este caso puede recurrir a amparo", ha añadido.

"Pero para pedir medidas cautelares como la que está pidiendo, habla la ley de que se trata de evitar que el perjudicado no pueda o que el interesado pueda ser perjudicado. Y aquí el Defensor del Pueblo no es perjudicado. Pero sobre todo y lo más importante es que hay un requisito fundamental que es haberse agotado previamente la vía judicial ordinaria. Y el Tribunal Supremo no ha cerrado definitivamente las piezas de medidas cautelares", ha criticado Portillo.

"En dos ocasiones. Primero, cuando se lo pidieron y segundo, cuando se lo recurrieron, ha suspendido el efecto electoral de aquellos que no puedan acreditar que realmente son hijos o nietos de exiliados. Lo que dice el hecho del Tribunal Supremo es abrir una pieza y decir, de todos modos, a pesar de esta decisión mía, hay cinco días para que las personas que se consideren afectadas por esta decisión puedan personarse y alegar lo que a su derecho convenga, abriendo el Tribunal Supremo la posibilidad incluso de modificar estas medidas cautelares. Es decir, que la vía ordinaria no está todavía agotada y cerrada", ha dicho el magistrado.

"Y es por eso que los propios letrados de la Constitución dicen que no hay que admitir el recurso de amparo. Porque el recurso de amparo no es una tercera instancia ni un cauce paralelo. Hay que agotar la vía. Y la vía, dicen los letrados, todavía está abierta".

Defiende al Supremo

Sobre las posibles maniobras de Pumpido, ha esperado "que no siga con signos partidistas este Tribunal Constitucional. A pesar de que efectivamente cuando se trata de cuestiones mediático-políticas, pues al final, pues siete-cinco, es el resultado al que parece que vamos abonados. Pero yo espero realmente que simplemente por evitar mayor tensión institucional y que efectivamente se pueda arrojar la sospecha en un proceso electoral como el nuestro, el Tribunal Constitucional atienda a los criterios técnicos de los propios letrados del Constitucional y no se admita a trámite el recurso de amparo del Defensor del Pueblo".

"Como dice el Tribunal Supremo, unas elecciones limpias, con un censo correcto, claro y transparente, son esenciales en un sistema democrático. Así que hay que desterrar cualquier sospecha. Y la decisión del Tribunal Supremo permitía desterrar estas sospechas", defiende el magistrado, que ve acertada la decisión del Alto Tribunal.

El magistrado ha finalizado su intervención en esRadio diciendo que el Tribunal Constitucional podría levantar las medidas cautelares del Supremo, aunque tendría que justificar muy bien su decisión, ya que estas restricciones buscan garantizar la transparencia del proceso electoral. Además, recordó que se trata de una medida excepcional