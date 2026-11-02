Concluye la retirada de los vagones del accidente de Urda

Los equipos de emergencias han concluido este lunes la retirada de los vagones que permanecían en las vías tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), ocurrido el pasado 28 de octubre. Los restos de los trenes serán trasladados previsiblemente este martes a un lugar donde quedarán a disposición de la autoridad judicial para continuar con la investigación del siniestro.

La portavoz de la Guardia Civil, Teresa Albacete, ha explicado que los vagones "quedarán a disposición de la autoridad judicial", mientras en la zona del impacto se volverán a realizar búsquedas de posibles restos biológicos. No obstante, los trabajos de reparación de la infraestructura ferroviaria no comenzarán hasta que finalicen estas últimas tareas de búsqueda.

La retirada de los trenes se ha prolongado durante toda la noche del domingo al lunes y ha continuado a lo largo de la jornada. Según ha detallado Albacete, los trabajos han sido "ininterrumpidos".

Durante la mañana del lunes ya se habían retirado los vagones del AVE que permanecían en la zona del accidente, pero quedaban cuatro coches del tren Iryo, cuya retirada se ha completado por la tarde. Los vehículos serán trasladados mediante transportes especiales. Debido al estado en el que se encuentran algunos de ellos, será necesario desmontar determinadas partes para facilitar su desplazamiento.

Homenaje a las víctimas

La retirada de los vagones no supone el final de las tareas de búsqueda en el lugar del siniestro. La Guardia Civil tiene previsto desplegar de nuevo este martes por la mañana a los equipos del Servicio Cinológico, especializados en la localización de restos mediante perros. Albacete ha señalado que probablemente será "la última batida" en la zona de la colisión. Los agentes volverán a revisar el terreno para comprobar si todavía quedan restos biológicos que deban ser recuperados.

La zona permanece delimitada por un perímetro de seguridad establecido por la autoridad judicial, por lo que los agentes decidieron trasladar las flores y las ofrendas a un lugar habilitado fuera de ese espacio restringido. La Guardia Civil ha elegido una encina situada en una zona de libre acceso para que familiares, amigos, particulares y autoridades puedan depositar flores u otros objetos en recuerdo de las víctimas. Albacete ha explicado que el emplazamiento permite acercarse sin entrar en el perímetro judicial. De esta forma, quienes quieran rendir homenaje a los fallecidos pueden hacerlo en un espacio habilitado para ese fin, sin interferir en las labores que todavía se desarrollan en la zona cero.