La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de actuar con "opacidad" e "incoherencia" en el viraje de la posición española sobre el Sáhara Occidental, aunque ha descartado por completo abandonar el Ejecutivo de coalición por este motivo. El resto de ministros de Podemos también ha rechazado una posible dimisión y prefieren seguir cabalgando contradicciones por "responsabilidad".

A Yolanda Díaz no le ha temblado la voz para cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes. Asegura que fue "incoherente" por cambiar de postura sobre el Sáhara con "enorme opacidad", sin dar explicaciones y sin contar con el socio de Gobierno. No obstante, ha dejado claro que no va a romper el Gobierno de coalición. Considera que en este momento sería una decisión de gran "irresponsabilidad".

"Quien está incumpliendo el mandato de país es el presidente del Gobierno. Soy muy respetuosa con las competencias de cada ministerio, pero somos un Gobierno de coalición y los asuntos de fondo se dialogan entre las partes", ha lamentado. "Nosotros somos coherentes, no hemos cambiado de posición; quien es incoherente es quien sin dar explicaciones y con enorme opacidad cambia la posición", ha denunciado.

Lo mismo sucede con el resto de ministros de Unidas Podemos. La coportavoz estatal de Podemos, Isa Serra, ha explicado este lunes que la posición de Sánchez es un "giro injustificable" contra el que no descartan plantear iniciativas parlamentarias, pero a la vez ha remarcado el "compromiso" de Podemos con el Gobierno de coalición.

"Creemos que es un giro injustificable en la posición histórica que nuestro país ha tenido con respecto al Sáhara", ha señalado Serra. "No entendemos con qué legitimidad se pueden defender los derechos de los ucranianos (...) mientras se entregan los derechos del pueblo saharaui" a Marruecos.

Preguntada sobre si la cuota morada se sentía "incómoda" en un gobierno de coalición junto a los socialistas, Serra ha asegurado que "las decisiones que se están tomando por parte del PSOE son incomprensibles y muestran un acercamiento al Partido Popular". Y ha añadido: "Creo que precisamente en este momento es más importante que nunca el compromiso con el Gobierno de coalición", en línea con el argumento de Yolanda Díaz.

"La crisis que viene derivada de la guerra de Ucrania no la pueden pagar las mayorías sociales y para eso Unidas podemos es una garantía dentro del gobierno el gobierno de coalición necesita estabilidad no necesita una duda permanente sobre si el partido Socialista va a cumplir con el acuerdo de Gobierno", ha señalado Serra.