La historia de amor que explicaría la obsesión de la exministra Trujillo con Ceuta y Melilla

La exministra María Antonia Trujillo volvía a la carga este domingo con su particular campaña en defensa de la reivindicación de Rabat sobre las ciudades de Ceuta y Melilla, asegurando que su postura "está plenamente justificada" y es "irrenunciable". Lo hacía en una entrevista en el digital marroquí Rue20, donde también aseguraba que "la libertad de expresión e información está más amparada en Marruecos que en España", a lo que añadía: "Ya me gustaría que España tomara ejemplo de este país y no se desinformara y manipulara tanto".

A pesar de que no es la primera vez que la socialista se descuelga con mensajes de este tipo, sigue sorprendiendo la obsesión que una exministra española -extremeña, para más señas- parece tener con el país vecino. La explicación, sin embargo, tiene nombre y apellidos: Nordin Fatah, el político marroquí que le robó el corazón en 2015 y con el que mantuvo una relación sentimental hasta que el pasado 8 de diciembre falleció de un cáncer fulminante.

Quién es Nordin Fatah

Nordin Fatah junto a Pedro Sánchez

Traductor de árabe, español y francés, Fatah compartía ideología con Trujillo. Era miembro de la Unión Socialista de las Fuerzas Populares (USFP), además de sindicalista activo en la Federación Democrática de Trabajo (FDT). Había estudiado en la facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada y pasaba largas temporadas en nuestro país. De hecho, presumía de las fotos que se sacaba con políticos del PSOE, incluido Pedro Sánchez.

En 2016, ambos comenzaron a hacer pública su relación en redes sociales, donde compartían imágenes juntos a uno y otro lado del Estrecho. En 2018, el Gobierno premió a la exministra con un cargo que le permitiría vivir junto a Fatah: consejera de Educación de España en Marruecos.

Desde entonces, Trujillo ha venido apoyando a Rabat en todas sus disputas, hasta el punto de que en el año 2020, acarició la posibilidad de convertirse en la embajadora de España en Marruecos, con el apoyo del propio ministro de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita. Sin embargo, el polémico cese irregular de diez profesores interinos por teletrabajar desde el España durante el confinamiento frustró su nombramiento.

Guiños constantes a Marruecos

Sus constantes guiños al régimen marroquí han incomodado en no pocas ocasiones al Ejecutivo español: desde donar su salario de 10.000 euros mensuales para apoyar "la decisión de su Majestad el Rey Mohamed VI de crear un fondo para gestionar y hacer frente a la pandemia del coronavirus" cuando España estaba en su peor momento, hasta priorizar un centro marroquí a uno español para examinar a quienes aspiraban a conseguir el Diploma de Español como Lengua Española (DELE).

Tuit de María Antonia Trujillo del 18 de marzo de 2020

A pesar de que pueda parecer una actuación menor, lo cierto es que este último movimiento causó un gran revuelo, ya que era la primera vez en la historia del Instituto Cervantes que ocurría algo parecido. No en vano, el director de dicho organismo, Luis García Montero, no dudó en elevar una queja al Ministerio de Educación.

Mención a parte merecen sus continuas declaraciones sobre Ceuta y Melilla. El pasado mes de septiembre, la exministra ya aseguró que ambas ciudades "suponen una afrenta a la integridad territorial de Marruecos" y "son vestigios del pasado que interfieren" en sus relaciones con España. No solo el PP monto el cólera al escuchar tal afirmación, sino que incluso el PSOE de Ceuta mostro su "total rechazo" a las opiniones de Trujillo, "las cuales no compartimos y rechazamos en su totalidad por la sencilla razón que en el PSOE de Ceuta la españolidad de Ceuta no admite discusión".

La muerte de Fatah

El pasado 8 de diciembre, Nordin Fatah fallecía de un cáncer fulminante y la exminista lloraba su pérdida en las redes sociales. "Mi amor Nordin Fatah, te has ido en silencio y rápido", lamentaba en un emotivo mensaje en su cuenta de Twitter. "Quiero que sepas que en tu despedida llovían lágrimas del cielo. Lo que dura la luz, eso somos. Espérame", concluía.

Mi amor @NordinFatah te has ido en silencio y rápido, fuerte y valiente pero preguntándote ¿por qué? Convencida que estarás en el paraíso, pero siempre en mi recuerdo.

Quiero que sepas que en tu despedida llovían lágrimas del cielo. Lo que dura la luz, eso somos.

Espérame 💋❤️🌹 pic.twitter.com/LCmxjPk1cD — María A. Trujillo 🇪🇸🇲🇦ماريا (@matrujil) December 10, 2020

Tras el fallecimiento de su pareja y su reciente cese como consejera de Educación de España en Marruecos, el régimen de Rabat no ha dudado en buscarle una salida. Así, tal y como publicaba estos días El Español, la exministra Trujillo lanzará próximamente una fundación financiada por Mohamed VI para apoyar el Sáhara marroquí.