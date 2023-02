El PSOE presume ante Podemos y descarta cualquier tipo de ruptura: "Nosotros sí cuidamos a la coalición"

El PSOE ha visto una brecha por la que tratar de colarse ante las elecciones de mayo: las protestas sanitarias contra Isabel Díaz Ayuso. Por eso, este lunes en la Ejecutiva Federal, la Sanidad ha copado la mayor parte de las intervenciones. Incluso han elaborado un manifiesto de reivindicación de sus logros, obviando que las protestas que también existen en comunidades gobernadas por los socialistas. Por ejemplo, en Aragón, donde este viernes los médicos decidirán si vuelven a la huelga.

Pero ni con esas han conseguido evitar que la ley del "sólo sí es sí" monopolizase la rueda de prensa posterior en la que la ministra de Hacienda y médica de profesión, María Jesús Montero, ha salido a dar explicaciones y donde ha vuelto a defender la Proposición de Ley presentada por el PSOE, sin el respaldo de Podemos, para corregir a futuro el goteo de casos y que este martes será examinada por la Mesa del Congreso.

¿Por qué la presentaron?

"La solución no se puede eternizar hasta el siglo que viene", ha afirmado sobre "los debates circulares" que, según ha añadido, han tenido durante tres meses con Podemos. "Ahí tienes que actuar", ha añadido para defender que el PSOE presentase la Proposición sin la firma de sus socios de Gobierno.

Montero incluso ha afirmado que les habían llevado hacia "un callejón sin salida" debido a que las propuestas de sus socios de Gobierno no pasaban el filtro de los expertos. "Hemos discutido y debatido todas las fórmulas que nos ha propuesto nuestro socio pero los técnicos entendían que no cumplía el objetivo de que no se produjera rebajas de condenas", ha añadido sobre los borradores que Igualdad les presentó durante este tiempo.

Cuidando la coalición

María Jesús Montero ha expresado su deseo de que Unidas Podemos también les respalde en la Mesa del Congreso para tramitar el cambio con urgencia mientras ha llamado a la calma. "Nosotros sí vamos a cuidar del Gobierno de coalición", ha añadido. Una respuesta indirecta a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, cuya única aportación al debate ha sido una genérica apuesta por "cuidar la coalición".

Montero ha añadido que hay "calificativos que no contribuyen" a ese cuidado. No ha querido decir cuáles eran pero la lista de agravios del PSOE es amplia. No les ha gustado ni las acusaciones de "volver al Código de la Manada", que ha expresado Irene Montero, ni tampoco las afirmaciones de Ione Belarra asegurando que al PSOE "le tiemblan las piernas".

Respondiendo a Podemos

A diferencia de Podemos, que afirma que las diferencias sobre el cambio de la Ley son políticas, el PSOE cree que "están de acuerdo en lo político". Montero ha añadido que "el consentimiento es el núcleo de la ley" y que ambos comparten que "no quieren rebajas de condenas".

"Si ambas soluciones se comparten, la solución tiene que ser técnica", ha afirmado la número dos del partido socialista para defender el trabajo llevado a cabo desde el Ministerio de Justicia que ha realizado la Proposición de Ley del PSOE.

María Jesús Montero ha respondido a su compañera de Gabinete, Irene Montero, que ha pedido al sector socialista que se vuelvan a reunir con Igualdad. "El diálogo siempre ha existido", ha añadido la ministra de Hacienda quien cree que todos los martes sigue habiendo la misma interlocución.