Espinosa responde a Tamames en La Sexta: "No compartimos su estima por Pedro Sánchez"

Vox no elude ya responder a Ramón Tamames ante su verborrea en los medios de comunicación. Después de que Jorge Buxadé confrontara sus opiniones sobre Vox en relación a la bandera española, también el portavoz parlamentario, Iván Espinosa, ha dicho este miércoles que "no comparten" su estima por Pedro Sánchez, después de sus declaraciones ayer en La Sexta.

La entrevista a Tamames en televisión tenía lugar apenas unas horas después de que Espinosa arremetiera contra los medios de comunicación en una rueda de prensa en el Congreso, acusándoles de "editar" las entrevistas al economista con ánimo de "dinamitar" la moción de censura porque, "cuando le escucha en televisión, sin cortes", coincide bastante con el partido.

El portavoz parlamentario ha optado hoy por evitar atacar a la prensa, al ser preguntado en los pasillos del Congreso por las declaraciones de su candidato en la moción, limitándose a asegurar en un primer momento que "no ve La Sexta". Después ha añadido, algo molesto, "que no sabe si han explicado lo suficientemente que el señor Tamames no es de Vox", por lo que "puede tener estima a quien él desee". "Estima que, como ya sabe, no compartimos", remataba muy brevemente.

Ante la insistencia de los medios por saber si no calificarían entonces al Gobierno como "el peor" de la democracia, el portavoz de Vox ha insistido en asegurar que Tamames "es un candidato independiente que puede opinar lo que piense, pero nosotros ya saben lo que opinamos al respecto", dejando entrever que mantiene su férrea oposición a Pedro Sánchez, al que van a censurar el próximo martes.

El partido intenta capear como puede la permanente exposición mediática de Tamames, con el que mañana jueves comparecerá Santiago Abascal en una rueda de prensa conjunta en el Congreso para resolver las dudas de los medios sobre la moción de censura. Fuentes de Vox admiten que la independencia del candidato convierte en imprevisible el resultado de la comparecencia, aunque defienden que se trata de un riesgo en el que no ven peligro para el partido.