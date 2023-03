Un escritor fue condenado por bromear sobre las actividades del marido de María Gámez

El escritor, periodista y bloguero malagueño, Sergio Calle Llorens, fue condenado por la Audiencia Provincial de Málaga a pagar una cantidad próxima a los 9.000 euros por haber criticado en tono de mofa las actividades del ahora imputado Juan Carlos Martínez y los de su señora, María Gámez, exdirectora de la Guardia Civil, en una publicación propia. Aunque el juzgado de lo Penal lo absolvió en primera instancia, el recurso de Martínez ante la Audiencia Provincial de Málaga logró que fuera finalmente condenado por injurias hacia una persona "privada".

El problema surge al considerar la posibilidad de que Martínez sea condenado en firme por los delitos que se le imputan. ¿Qué pasará entonces con la condena de este escritor, sustanciada en 2019, si los hechos en los que fundamentaba sus artículos se consideran esencialmente ciertos?

En los Hechos Probados de la primera sentencia absolutoria se dice lo siguiente:

Por poner un ejemplo, Juan Carlos Martínez, conocido como "El Negro" en su localidad natal de La Carolina, Jaén, es un premiado letrista chirigotero que se luce en los carnavales de sus paisanos. Una de aquellas letras, aportada por Antonio Rodríguez Vega, en ABC fue:

Ya lo has colocado, so venao/

Se nos ha olvidado a tu cuñado/

pero escucha que te voy a decir/

que no se te olvida el maletín...