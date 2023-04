A Yolanda Díaz le gustaría cambiar a Felipe VI por Iñaki Gabilondo

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, fantaseó con que Iñaki Gabilondo fuera presidente de la república este domingo, entrevistada por Jordi Évole en su programa de La Sexta.

La líder de Sumar declaró en Lo de Évole que respeta a "todas las instituciones", pero, hablando en tercera persona de sí misma, decía ser "alguien que le gusta que se puedan decidir las cosas y, por supuesto, que no es monárquica". Acto seguido, ante la sorpresa del presentador, agregaba: "Me gustaría que nuestro país pudiera tener un jefe de Estado como Iñaki Gabilondo. Y que lo pudiéramos votar, ¿por qué no?".

En opinión de la vicepresidenta, designada por Pablo Iglesias cuando dejó su puesto como vicepresidente, "lo importante es que no creo que debamos de heredar nada y lógicamente también soy muy consciente que esta reflexión no es para esta legislatura, si no que es una debate para la próxima década, seguramente que sí".

Preguntada por cómo la eligió el líder podemita, la ministra de Trabajo indicó que "Pablo no pensaba en tutelarme". Díaz dijo que nunca imaginó que Iglesias, tras su marcha, tuviera un rol "tan agudizado" en Podemos: "Lo creo yo y lo cree toda España. En política hay que dejar volar a la gente. Hay que dejar hacer".

Sánchez e Iglesias, machistas "como todos"

La líder de Sumar también apuntó que se entendía mejor con Iglesias cuando este estaba en el Gobierno, aunque el líder podemita congeniaba mejor con Sánchez porque ambos tenían modos "muy masculinos": "La que seguramente distorsionaba ahí soy yo. En la forma de hacer política ellos se entienden mejor que yo con ellos".

Además, la vicepresidenta segunda no se ve representada por la política "masculinizada" que pueden representar Sánchez o Iglesias: "Me siento ajena a esa forma de hacer política". Preguntada por Évole sobre si Sánchez e Iglesias eran machistas, ha dicho que sí, "como todos".