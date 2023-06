Calviño utiliza la sede del PSOE para adelantar medidas del Gobierno y arremeter contra Feijóo y Ayuso

Nadia Calviño llegó al Gobierno con la etiqueta de "tecnócrata e independiente". Cinco años más tarde, la ministra de Economía ha comparecido en la sala de prensa del PSOE para mostrar su "compromiso" con el proyecto de Pedro Sánchez pese a que sigue sin estar afiliada y ha declinado ir en las listas el próximo 23-J por "decisiones personales"

Ferraz no ha conseguido que vaya en la candidatura pero sí tiene una foto de la vicepresidenta primera en la sala de prensa de la sede del PSOE. La excusa era presentar las líneas maestras del programa electoral económico con el que los socialistas concurrirán a las generales pero Calviño no ha adelantado ni una sola pincelada.

La vicepresidenta primera sí ha afirmado que lo irán "desgranando" durante la campaña. Es decir: se volverá a dar el foco a Sánchez para que sea el presidente quien lo adelante en mítines o entrevistas.

Adelantando medidas del Gobierno

En cambio, Calviño ha vendido gestión, ha asegurado que "la economía española va muy bien" y que la debacle del 23-M sucedió porque durante la campaña se trataron "temas que no tienen nada que ver con el asunto económico".

La ministra de Economía ha anticipado, desde la sede del PSOE, que el Gobierno "mantendrá la rebaja del IVA a los alimentos de primera necesidad" durante la prórroga del decreto anticrisis que finaliza a finales de este mes de junio.

¿Quién será el ministro económico de Feijóo?

Calviño ha aprovechado para arremeter contra el PP. Esquivando a la Junta Electoral, que impide que se lancen consignas políticas desde atriles gubernamentales, la vicepresidenta ha retado a Alberto Núñez Feijóo a que diga cuál será su ministrable en materia económica.

La vicepresidenta ha asegurado que "no tiene ningún tipo de preferencia" entre los nombres que se barajan para ocupar la hipotética vicepresidencia económica de un Ejecutivo de Feijóo. No ha citado ni a Juan Bravo, ni a Luis Garicano, gurús económicos del presidente del PP, aunque ha pedido "no dar marcha atrás" y le ha retado a un debate público.

Incluso ha repetido en varias ocasiones la coletilla "no sabemos ni quién, ni qué, ni para qué". Aunque el fin parece conocerlo ella que ha augurado "recortes" y ha criticado a Ayuso por poner fin a los descuentos en el abono transporte.