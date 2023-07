Pedro Sánchez se ha referido, por primera vez en esta pre-campaña, a uno de sus medidas más controvertidas durante sus últimos cuatro años: su volantazo en el Sáhara, reconociendo el plan de autonomía marroquí sobre la excolonia española.

El presidente del Gobierno ha deslizado no tuvo nada que ver con el espionaje con Pegasus a su móvil. "Yo soy un político limpio, no soy perfecto pero soy limpio", ha sentenciado en "El Programa de AR" de Telecinco en una entrevista no exenta de momentos tensos. "Sánchez ha aludido a que, "en el pasado, sí hubo un presidente del Gobierno que tuvo verdaderos problemas con el móvil y sus mensajes", sobre el caso Bárcenas.

"Yo he tenido que escuchar que mi mujer estaba en un red de narcotráfico en Marruecos", ha afirmado Sánchez sobre medios de "ultraderecha" que difundieron una "combinación de mentiras, manipulación y maldades". Se refiere a una noticia difundida en una televisión local y a la que Begoña Gómez le presentó una querella por injurias y calumnias.

"Se han dicho de manera insidiosa", ha reiterado el candidato del PSOE. "A ver qué tiene el señor Sánchez en su móvil. A ver qué tiene que ver", ha añadido sobre ese tipo de especulaciones pero, sin aclarar en ningún momento, qué tipo de contenido había en los 2,6 gigas robados en su móvil por, presuntamente, los servicios de seguridad de Marruecos.

Sánchez ha negado que haya "cambiado de opinión" sobre el Sáhara. "Siempre hemos tenido la misma opinión", ha afirmado sobre la política exterior de España pese a que los anteriores Gobiernos siempre se negaron a reconocer a la excolonia como parte del Reino alauita tras su invasión en 1975.

No es No

Sánchez también ha cerrado la puerta a la propuesta del expresidente socialista del Gobierno, Felipe González, que ha pedido buscar "soluciones en las que la lista más votada sea aceptable cuando no haya otra opción". Una apelación al PP y PSOE para que los dos grandes partidos lleguen a acuerdos.

"Sólo hay dos opciones: O un Gobierno progresista o uno de ultraderecha", ha afirmado Sánchez ante Ana Rosa Quintana . El líder socialista ha afirmado que, tras el 28-M, ha quedado claro que el PP "si necesitan al partido de Abascal, por supuesto, que meterán a Abascal".

Sánchez ha añadido que, tras los pactos municipales, se ha retrocedido en "20 días, 20 años" y ha condenado que se quiten "banderas LGTBI de edificios públicos". También, en referencia velada a Vox, ha asegurado que su discurso sobre la violencia doméstica "provoca inseguridad en muchas mujeres que sufren violencia en sus casas". "Violencia de género es un término de Naciones Unidas desde hace 20 años", ha terciado Sánchez.

"No he mentido"

Al igual que en otras entrevistas durante esta precampaña, Sánchez ha añadido que con EH Bildu "solo hay apoyos puntuales", pese a que ha sido uno de los principales sostenes parlamentarios durante estos cuatro años.

Sánchez ha defendido que "ha cambiado de opinión pero no he mentido" y ha vuelto a arremeter contra la derecha mediática y política. Incluso ha ironizado sobre su uso reiterado del Falcon para asistir a asistir a actos de partido. "Para el PP y Vox debería ir en autostop porque soy un presidente ilegítimo", ha afirmado.

Críticas también para las empresas demoscópicas que le auguran una derrota el 23-J. "Esto no es Masterchef pero debería haber más transparencia", ha sentenciado.