España ha asumido la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea, pero los actos organizados este lunes por el Gobierno de Sánchez para celebrar el quinto mandato europeo, se han visto empañados por la ausencia de hasta diez comisarios de los 26 que componen el Colegio. Según ha denunciado el PP, este "récord" de sillas vacías se debe a que los comisarios no quieren "ser utilizados en la campaña electoral de Pedro Sánchez".

Ni los vicepresidentes socialistas de la Comisión, ni la Comisaria Maragerthe Vestager, "rival" de Calviño para el BEI, ni el Comisario de Justicia, Didier Reynders. Son solo algunos de los que no han acudido a la celebración de la presidencia española de la UE, que se está viendo "deslucida" por culpa del propio Pedro Sánchez y su "burdo intento" de utilizar electoralmente "todo lo que venga de Bruselas", según ha denunciado el vicesecretario de Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons.

González Pons ha afirmado que las ausencias se han producido por "distintas razones" pero ha precisado que "la mayoría de ellas es no querer ser utilizados en la campaña electoral de Pedro Sánchez". "Somos el país al que menos comisarios acuden cuando se trata de arrancar su presidencia europea y no solo es que tengamos una ausencia récord de comisarios en la visita al Gobierno de España porque no quieren ser utilizados electoralmente. Además hay que ver quienes son los ausentes", ha señalado en referencia a las sonadas ausencias de los dos vicepresidentes socialistas, Frans Timmermans y Maros Sefcovic, que han dado "plantón" al Gobierno.

En este sentido, la propia presidenta del PP Europeo, la presidenta Ursula von der Leyen no ha dudado en utilizar su discurso de este lunes para hacer campaña por Pedro Sánchez alertando sobre el aumento de "extremismos de izquierda y derecha".

El "rey Midas de la politización"

González Pons también ha asegurado que la "muy debilitada" visita del Colegio de Comisarios es "todo un síntoma de lo que está pasando con este arranque politizado de la campaña electoral mezclado con la presidencia europea", ha exclamado.

La conclusión del dirigente del PP es que hoy habrían acudido los 26 comisarios que están en ejercicio si no fuera porque Pedro Sánchez politiza "todo lo que toca como si fuera un Rey Midas de la politización, de la conversión de todo en su propia campaña electoral, en adorno de la imagen personal". Pero ha lamentado que "desgraciadamente" España marca un récord con menos visitas de Comisarios en la historia de las presidencias europeas.