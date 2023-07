Noelia Núñez: "Vivimos en una auténtica dictadura woke"

Noelia Núñez (Madrid, 1992) reivindica ante LD la importancia de la responsabilidad a la hora de declararse "liberal": "Eres libre de tomar las decisiones que consideres, pero eres responsable de esas decisiones. Claro, eso ya no es tan bueno". Esta fuenlabreña bilingüe en inglés, en un momento dado, se volvió "un poco loca" y, tal y como cuenta en la web del Ayuntamiento de Fuenlabrada, "decidí cambiar el Grado en Derecho por un Doble Grado en Derecho y Ciencias Jurídicas". Líder del PP en el citado municipio, diputada en la Asamblea durante la pasada legislatura y portavoz adjunta de los populares en la cámara regional, ocupa el puesto número 15 en la lista de su partido al Congreso por Madrid. Nos citamos en el Café Varela, el paraíso culinario y literario de Melquíades Álvarez, para conversar en torno a una pregunta: ¿la verdad nos hará libres?

P: Señora Núñez, ¿cuántos tatuajes tiene?

R: Catorce.

P: ¿Y cuánto dicen de usted esos tatuajes?

R: Todos tienen un significado. Tengo, por ejemplo, el nombre de mi abuela: Gloria. Ya no está y, afortunadamente, me lo hice cuando ella vivía. Luego, tengo una brújula para no perder el norte, que es algo importante en esta vida. Y tengo un pájaro con un ala que es una rosa y otra que es una serpiente. Simboliza lo bueno y lo malo de la vida.

P: ¿Ha pensado en quitarse alguno?

R: Me estoy quitando uno. El del pie, porque se ve mucho. Me gustan mucho los tatuajes, pero que no se vean.

P: ¿Qué tatuaje político, digamos, borraría de la piel de España?

R: La legislatura de Pedro Sánchez, entera. No hay nada destacable en los cinco años de desgobierno que ha sufrido España. Desde cómo llegó al poder, con esa moción de censura, hasta los últimos escándalos, con la Ley del sólo sí es sí, con un Gobierno dividido, con una Yolanda Díaz postulándose… Ha sido una legislatura para olvidar. Aunque el láser para quitar los tatuajes duele mucho, vamos, no me importaría sufrir para borrar este.

P: Permítame pasar al cuestionario base. Plagiando a Pilatos, ¿qué es la verdad?

R: La verdad es la libertad. Así de profundo y de filosófico te lo digo. Cuando uno es libre, descubre la verdad. Tienes que tener la libertad de equivocarte, la libertad de tomar tus propias decisiones, y así descubres lo que es para ti la verdad.

P: ¿Sabe de la existencia de alguna otra verdad absoluta?

R: Ahora mismo, que hace un calor horrible en Madrid, que no es culpa del ser humano que haga calor en verano, como nos quiere hacer pensar la izquierda. Y otra verdad absoluta es que el 23 de julio vamos a ganar las elecciones.

P: Veremos, veremos. ¿La búsqueda de la verdad humaniza?

R: Claro. No hay nada que humanice más que la propia verdad y, por tanto, la libertad. Dios nos hizo libres.

Noelia Núñez, entrevistada para Libertad Digital. | Javier Romero.

P: En el mundo de la política, ¿cotiza peor la verdad que la mentira?

R: Creo que la mentira está instaurada desde que llegó Pedro Sánchez al Gobierno, aunque ahora quiera hacernos creer que la mentira no existe. Nos quiere redefinir la palabra "mentira". Define la "mentira" como "cambios de opinión".

P: A lo María Guardiola.

R: Bueno… Creo que ha antepuesto su propia idea o su propio pensamiento a algo que es bueno para el futuro de Extremadura: el cambio político después de tantos años de gobiernos socialistas.

P: Es el mismo mecanismo de justificación que utiliza Sánchez para hablar de, por ejemplo, sus indultos a los sediciosos del procès.

R: El independentismo, ahora mismo, está instaurado tanto que incluso la gobernabilidad de España depende de independentistas. De independentistas y de los herederos de ETA, con Bildu a la cabeza. Una cosa es cambiar de opinión, y todo el mundo cambia de opinión, todo el mundo evoluciona, pero, dentro de los cambios de opinión, una cosa es la verdad y otra la mentira.

P: ¿Cambiar de opinión está mal visto?

Noelia Núñez, entrevistada para Libertad Digital. | Javier Romero.

R: No creo que esté mal visto cambiar de opinión. Está mal visto mentir. Si compramos el discurso de Sánchez, todo vale. No pasa nada: uno puede cambiar de opinión todas las veces que quiera. ¿Cambiar de opinión es decir "no metería a Podemos en el Gobierno" y, cuarenta y ocho horas después, meter a Podemos en el Gobierno? ¿Cambiar de opinión es decir "el PSOE tiene líneas rojas con los herederos de ETA" y que la gobernabilidad de España dependa de ellos? Por ejemplo, en la Ley de Memoria Democrática o en los PGE. ¿Eso es un cambio de opinión o es una mentira?

P: Leonard Cohen, en "Everybody Knows": "Todo el mundo sabe que el barco se está hundiendo, / todo el mundo sabe que el capitán mintió". En primer lugar, ¿el barco se está hundiendo?

R: Depende de cuál sea el barco. El del PSOE sí que se está hundiendo.

P: Dudo que Cohen pensara en el PSOE cuando escribió esos versos. Creo que pensaba en el barco de Occidente.

R: Occidente ha perdido una serie de valores no sé si por complejos, no sé si por sometimiento. El otro día, tuve la suerte de participar en el Foro Atlántico y hablé de la dictadura woke. Vivimos en una auténtica dictadura woke: aquel que se atreve a alzar la voz, a discrepar, es automáticamente condenado al ostracismo. Aparte de que Twitter es el vertedero de la sociedad, donde todo el mundo odia por naturaleza, si uno da su punto de vista en Twitter y es contrario al de la mayoría, le aconsejo que desinstale la aplicación: va a sufrir semanas de linchamiento público. Y no sólo en Twitter: en el mundo de la cultura también pasa. ¿Por qué se señala a los actores, a los cantantes o a los creadores que son de derechas? ¿Por qué la izquierda patrimonializa la cultura? O el Orgullo: ¿no se puede ser gay y de derechas?

P: Sé de un comunicador muy cercano a la casa, valga el eufemismo, que habla de "Nuevas Geyneraciones".

R: La gente se sorprendería si de verdad conociera la realidad.

P: ¿No estamos dejando atrás esa pantalla del videojuego? ¿Que la policía de lo correcto está retrocediendo porque se ha pasado de cansina y la gente ha desarrollado anticuerpos? ¿No cree que lo woke ya cotiza a la baja?

R: Todavía estamos muy alejados de que, verdaderamente, lo woke cotice a la baja. Todavía hay bastante dictadura en ese sentido. Me da miedo que esto sea pendular. No quiero pecar de centrista, pero creo que la virtud está en el centro, en la moderación.

P: Lo contrario de un fascista no es un antifascista.

R: Exacto. Y creo que queda mucho por avanzar en ese sentido para deshojarnos de todo lo que se nos quiere imponer con respecto a la dictadura woke. Y, con respecto a Occidente, creo que hay una crisis de valores enorme. Parece que Occidente tiene que pedir perdón por tener los valores que tiene. Estamos permanentemente acomplejados por ser una sociedad occidental. No sé si fruto de nuestra tradición, de nuestra historia, del avance económico, no sé por qué, pero parece que estamos en la permanente búsqueda del perdón por ser occidentales.

P: En segundo, ¿miente el capitán del barco?

R: Depende. ¿Puedo meter cuñita política?

P: Adelante.

R: Ahora mismo, tenemos un capitán que nos miente. Por supuesto que sí. El capitán no nos ha dicho ni una sola verdad. Salvo cuando definió lo que era el sanchismo en El Hormiguero. Es la única verdad que le he escuchado decir.

P: ¿Se ha prostituido el significado del significante "libertad"?

R: Sí, desde luego. Soy una persona defensora del liberalismo como corriente filosófica, moral y económica. Es mi manera de entender la vida. Ahora se ha puesto de moda ser liberal. Y ser liberal, para muchas personas, es bajar impuestos. Y no. O ponérselo en la biografía de Twitter. Queda muy bonito: "liberal". Suena bien. El problema es que, cuando las cosas se ponen de moda, y que no suene pedante, parece como que están al alcance de todo el mundo, que todo el mundo se puede apropiar del concepto sin trabajarlo. Me descubrió el liberalismo Esperanza Aguirre cuando me habló de Hayek. No tenía ni idea de quién era Hayek porque no se estudia en el colegio.

P: Habrá quien crea que jugó de delantero en el Atleti.

R: Si le preguntas a alguien, te dirá que una actriz de Hollywood. Tras Hayek, empecé a descubrir autores y escuelas del liberalismo. Y en la libertad hay un concepto clave: la responsabilidad. Eres libre de tomar las decisiones que consideres, pero eres responsable de esas decisiones. Claro, eso ya no es tan bueno. Por eso es tan opuesto al socialismo: cuando se equivoca en sus decisiones, no se puede decir "me ha ido mal en la vida, me tienes que proteger porque no he hecho esto", etcétera. No, el liberalismo es lo opuesto a eso. El liberalismo es: "Tienes todas las oportunidades del mundo, tienes que tomar decisiones, te puede ir bien, te puede ir mal, pero el dueño y el responsable de esas decisiones eres tú". Para mí, eso es el liberalismo.

Noelia Núñez, entrevistada para Libertad Digital. | Javier Romero.

P: ¿Usted ha hecho o dicho siempre lo que ha querido?

R: Sí. Y me ha ido bastante bien, la verdad. No sólo en mi vida política, donde creo que he sido una privilegiada. He tenido una carrera, con la edad que tengo, estupenda. Siempre he dicho lo que he considerado y he defendido lo que creo. No tengo que ocultar lo que pienso. ¿Siempre he hecho lo que he querido? Bueno, tienes que sacrificar cosas, como todo en esta vida. Ahora mismo, me encantaría estar en una playita en el norte, con sudadera, a las nueve de la noche, pero lo que quiero es esto. Y hay que sacrificar cosas para, verdaderamente, obtener lo que quieres.