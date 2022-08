Esperanza Aguirre (Madrid, 1952) no se fía de los cuestionarios tipo test y responde al de la serie "Doce Apóstoles" de LD con prudencia y/o hermetismo, escoja el lector el adjetivo que prefiera. Simpática y castiza –ya me lo avisó el maestro Raúl del Pozo–, la exministra de Educación y Cultura, expresidenta del Senado y de la Comunidad de Madrid despliega su verborrea cuando le pregunto por dos conceptos que le apasionan: el liberalismo y España. Dice que, a lo largo de su vida, se ha encontrado con más jesuses que con judas y que nunca ha creído en la superioridad moral de la izquierda. Conversamos en el Café Comercial.

P: Señora Aguirre, ¿cree en Dios?

R: Sí.

P: ¿Y cómo es el Dios en el que cree?

R: Es el Dios de la religión católica, que es en la que he nacido y la que he transmitido a mis hijos y a mis nietos.

P: ¿Alguna vez ha presenciado algún milagro?

R: (Risas) Depende de a lo que llames milagro, pero no, la verdad es que no.

P: ¿Los últimos serán los primeros?

R: Eso dice el Evangelio.

Esperanza Aguirre durante la entrevista. | David Alonso.

P: Tras recibir una bofetada, ¿hay que poner la otra mejilla o devolver el golpe?

R: Creo que el fracaso es la manera de empezar de nuevo más inteligentemente.

P: Al hermano que peca contra uno, ¿hay que perdonarle hasta setenta veces siete?

R: No lo sé, la verdad. Muchas me parecen.

P: ¿La verdad nos hará libres?

R: Sí.

P: En su trayectoria, ¿se ha encontrado más veces con tipos como Jesús o con gente como Judas?

R: La verdad es que como Jesús.

P: ¿Qué pecado nunca debiera cometer un político?

R: Mentir.

P: ¿Y cuál es el mandamiento que más ha visto infringir en la política patria?

R: El de la mentira. Tenemos ahora a un presidente que es un maestro de la mentira.

P: ¿Incluso más que el séptimo?

R: ¿El de robar? Pues mira, todas estas condenas que ha habido últimamente, las de los ERE, por ejemplo… no creo que hayan robado los dos más famosos presidentes, pero han hecho cosas que han permitido que el dinero que pagamos los contribuyentes vaya a fines diferentes que los que están en el presupuesto.

P: ¿Cree en sí misma?

R: Según para qué. Si me pones a hacer un maratón, te digo que no (risas).

P: ¿Cree en el ser humano?

R: Depende.

P: ¿Cree en la política?

Esperanza Aguirre, en el Café Comercial. | David Alonso.

R: Creo en la política liberal. No creo en la política en general. Creo que el liberalismo es la doctrina política que ha traído más prosperidad y más bienestar a mayor número de personas y, especialmente, a los que más lo necesitaban. Para mí, ser liberal, como dice mi Maestro, con mayúscula, Pedro Schwartz, es una manera de ser, de vivir y de pensar, y él dice que hasta de vestir, que se caracteriza por la tolerancia y la ausencia de dogmatismo. Y también es saber y conocer cuáles son las condiciones para que las decisiones políticas generen más libertad y prosperidad. Creo que por la libertad hay que luchar cada día. En España, tenemos un Gobierno que toma decisiones no ya autoritarias, sino, muchas veces, de rasgos totalitarios, como estas de la corbata y los escaparates. ¡Como si no fuéramos los españoles adultos y no bastara con que nos recomendara ahorrar la energía!

P: ¿Y qué es la libertad? ¿No es una palabra sobreexplotada y devaluada?

R: Libertad es garantizar que, dentro de la ley, yo puedo hacer lo que quiera. Es algo que es fácil de decir pero muy difícil de conseguir.

P: ¿Cree en España?

R: Claro que creo en España. Trabajo y vivo para que España siga siendo el maravilloso país que es, con una historia que tiene luces y sombras, evidentemente, pero que tiene, en mi opinión, muchísimas más luces que sombras. Por eso me ha parecido un craso error que el Papa diga que impusimos la lengua española a los indígenas, cuando todo el mundo sabe que el náhuatl fue la lengua que aprendieron los misioneros para poder, eso sí, transmitir nuestra religión.

P: ¿Cree en el PP?

R: A ver, yo soy militante del PP y el PP no es una secta. Yo soy liberal, y en el PP hay socialdemócratas, conservadores, democratacristianos y, desgraciadamente, la facción más pequeña es la de los liberales, pero tenemos nuestro espacio.

P: ¿En qué creyó alguna vez y, a partir de un momento equis, dejó de creer?

R: En los Reyes Magos.

P: ¿Y en qué no ha creído nunca?

R: En el comunismo, en la superioridad moral de la izquierda.

P: Finalmente, ¿en qué no cree y le gustaría creer?

R: En la salud eterna, por ejemplo (risas).