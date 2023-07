Yolanda Díaz promete una "consulta" en Cataluña para el próximo año

Tras unos días de controversia en el seno de la plataforma Sumar sobre el referéndum de autodeterminación para Cataluña, la líder de ese "espacio" político, Yolanda Díaz, ha zanjado la cuestión asumiendo las tesis de su facción catalana, En Comú Podem. Así, Díaz ha asegurado que "me comprometo a que Cataluña vote un nuevo acuerdo político en el 2024".

La candidata de Sumar ha hecho esa declaración en una entrevista en La Vanguardia. Preguntada por las diferencias de criterio entre ella y los comunes catalanes en relación al referéndum de autodeterminación, Díaz ha querido disipar dudas y ha manifestado que "Cataluña necesita que en el próximo año 2024 reactivemos la mesa de diálogo para alcanzar en ella un acuerdo y que este acuerdo pueda ser votado por los catalanes y las catalanas. Y yo me comprometo, para el año 2024, no solo a reactivar esa mesa, sino a que ese acuerdo sea posible".

Para demostrar la sinceridad de sus palabras, Díaz ha destacado que arrancó la campaña en Galicia utilizando el gallego, que Colau habló en catalán y que eso se hizo porque Sumar defiende "un país de países, un país diverso y plurinacional".

El referéndum en Cataluña pasa, por tanto y según Díaz, por "reactivar la mesa y alcanzar un acuerdo. En cuanto tengamos el acuerdo, un acuerdo de mayorías, que creo que es lo que necesitamos, tiene que ser votado por los catalanes. Esto es clave. ¿Alguien cree que si hay un gobierno de Vox y Feijóo vamos a mejorar las relaciones de Cataluña y España? Creo que no. Cuando digo que me comprometo a hacerlo es porque sé de acuerdos y es posible. Yo me comprometo a hacerlo".

"Donde hemos estado siempre"

La candidata de Sumar por Barcelona, Aina Vidal, aseguró el pasado mes de junio que el referéndum de autodeterminación iba a formar parte del programa de Sumar. "En el referéndum estamos donde hemos estado siempre. Cataluña debe votar su futuro. Formará parte de nuestro programa electoral", aseguró Vidal.

Estas palabras no fueron del agrado de Díaz, que trató de matizar a su número uno por Barcelona. Sin embargo, ha terminado por admitir que su plataforma propone una votación en Cataluña para que sólo los catalanes decidan el futuro político de España.