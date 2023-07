Ayuso: "No nos podemos relajar, pero lo más preocupante es lo que nos encontraremos el lunes"

A dos días de unas elecciones generales cruciales, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha concedido una entrevista a Es la mañana de Federico de esRadio, donde ha declarado que el resultado "está sentenciado" porque "Sánchez dimitió en mayo": "Lo más preocupante es la herencia, lo que nos vamos a encontrar a partir del lunes".

Aun así, la líder regional del PP ha advertido que "no nos podemos relajar ni confiar en absoluto", que no hay que desaprovechar esta oportunidad para despachar a un Gobierno de "mentiras, manipulación y autoritarismo" y ha recordado que "Alcorcón se perdió por 42 votos". "Le pido a la gente que no se confíe", ha insistido.

La "herencia" del PSOE

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, "se ha dado una paliza impresionante" que "es de reconocer" y que ha notado la "humildad y el respeto por los españoles vivan donde vivan". En estas semanas ha tenido que "batallar contra una maquinaria gubernamental que no duda de utilizar los recursos de todos los españoles contra una sola persona". En este sentido, ha dicho que Feijóo se ha encontrado con "la España real" y que, mientras, "Sánchez estaba en el plató del PSOE" con ministras como "Nadia Calviño". Cree Ayuso que "la inmensa mayoría de la gente es normal y no le gustan las patochadas y las frivolidades. Se han dado cuenta que unos están de salida y otros son el cambio".

Sin embargo, Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que Feijóo tiene "preocupación" por "lo que va a encontrarse en las primeras semanas en el Gobierno". Ha contado que Mazón ha encontrado en la Comunidad Valenciana una "herencia y un déficit de más de 4.000 millones". Otro de los asuntos es el plano social donde el Gobierno de Sánchez ha creado "luchas identitarias que han calado entre los más jóvenes" y cómo "el problema de Cataluña" se ha trasladado al resto de la nación. Ayuso ha indicado que "Feijóo está más en el fututo y ver cómo sacamos adelante a España" porque "las cuentas no nos las han contado, igual que lo de los peajes de las autopistas".

Sobre el debate de la semana pasada cree que Feijóo "se presentaba con cierto respeto" hacia Sánchez porque "no deja de ser el presidente del Gobierno" y que "según fueron pasando los minutos pensó era impresentable" porque no le dejaba hablar siendo "maleducado e insolente". "Entiendo que Feijóo vio que no hay debate que oculte la realidad. No se ha trabajado nada. Ha utilizado toda la publicidad institucional habida y por haber. Vio que con este hombre no se puede llegar a nada", ha añadido.

Cree que habrá mucha participación este domingo en Madrid porque "es una economía poco subvencionada, aquí no se juega con las cosas del comer." "Mucha gente es consciente de que si no hay un cambio de Gobierno se van a ir muchas inversiones a partir del lunes" y acabar con políticas como las de Yolanda Díaz. "La gente viene a Madrid huyendo de ellos. Sé lo que no van a votar y contra lo que van a votar. La región que está al servicio de los demás. No están para estos discursos pueriles", ha apuntado.

Censura de obras

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha comentado la supuesta censura de obras por parte de Vox en algunos ayuntamientos una vez que han tomado posesión tras el 28M. Ha dicho que "hay una querencia mayor en España a ofender" y que no está "de acuerdo con censurar estas obras". Ha remarcado que en estos años de Pedro Sánchez en la Presidencia del Gobierno "se han repartido las subvenciones" para "obras" y para crear un "relato" que han caído "entre cuatro" y, mientras, a "otros que como no venían de la ultraizquierda se han quedado fuera" de ese reparto.

"Yo estoy en contra de censurar nada" y "todos tenemos que tener más flexibilidad", ha vuelto a decir Ayuso que ha criticado el "reparto por una parte de la izquierda cultural" de esas ayudas y que hay "gente muy ben que ha estado fuera de todo" y que han sido "cancelados, censurados y apartados". "Hemos vivido este tiempo como se ha perseguido a periodistas y a cantantes" y que todo era "más abierto y más plural en los ochenta y los noventa que ahora".